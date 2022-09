Reaktionen auf das Maßnahmenpaket Spahn signalisiert Ampelkoalition Unterstützung Stand: 30.09.2022 01:55 Uhr

Die Ampelregierung bekommt für ihr bis zu 200 Milliarden Euro schweres Hilfspaket Unterstützung von der Opposition. Scholz verteidigt den neuen Plan und verweist auf eine "akute Krise". Finanzminister Lindner spricht vom "Energie-Krieg".

Mit Blick auf die geplante Gaspreisbremse hat der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn der Ampelkoalition Unterstützung bei ihrem Vorhaben signalisiert, "die Preise zu senken und die Versorgung zu sichern". Die Union gehe konstruktiv an die neuen Vorschläge, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zugleich kritisierte er, dass noch zu viele Fragen offen seien, um zu bewerten, wie effektiv der geplante Abwehrschirm sein könne und ab wann er überhaupt stehe. "Noch sind die markigen Worte nicht mit Taten gefüllt", erklärte Spahn.

Mit einem "Abwehrschirm" von 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in der Energiekrise vor untragbaren Kosten schützen. Geplant ist insbesondere eine Gaspreisbremse. Die Details sollen von einer Kommission bis Mitte Oktober erarbeitet werden.

Scholz verteidigt Hilfspaket: "Akute Krise"

Bundeskanzler Scholz verteidigte das neue milliardenschwere Hilfspaket und die dafür erforderliche Schuldenaufnahme. "Das ist eine akute Krise, da muss man akut handeln", sagte Scholz im "heute-journal" des ZDF. "Die Preise sind zu hoch und müssen runter." Die dafür nötige zusätzliche Schuldenaufnahme sei vertretbar. "Da wir immer gut gewirtschaftet haben, (…) können wir das machen, was wir in solchen Situationen schon öfter gemacht haben: In der Krisensituation Kredite aufnehmen", sagte der Kanzler.

Den Vorwurf, dass nun ein weiterer Schattenhaushalt wie schon beim Sondervermögen für die Bundeswehr eingerichtet werde, wies Scholz zurück: "Das sind keine Schattenhaushalte. Das ist alles sehr überschaubar."

Dass mit der Entlastung der Bürger falsche Signale gesendet würden, verwarf Scholz. Vielmehr sei es "zynisch" zu überlegen, dass hohe Preise die Menschen zum Energiesparen bewegen könnten.

Lindner: "Wir sind im Energie-Krieg"

Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte in den ARD-tagesthemen, "durch die bisher nicht aufgeklärten Sabotageakte" an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee habe sich die Lage verschärft. "Wir sind im Energie-Krieg. Gas ist eine Waffe." Es werde durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerade das bedroht, "was die Menschen sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, unsere wirtschaftliche Struktur", sagte Linder weiter.

Lindner betonte: "Da setzen wir uns jetzt mit einem Abwehrschirm zur Wehr." Dieser müsse "über die nächsten Jahre mit Schulden auf dem Kapitalmarkt" finanziert werden, sagte der Finanzminister. In dieser Ausnahmesituation müssten auch "wirtschaftliche und finanzpolitische Ausnahmeinstrumente" genutzt werden. Langfristig sei aber die Einhaltung der Schuldenbremse sein Ziel.

Zum Thema Energieerzeugung in Deutschland erklärte der Finanzminister, er wünsche sich, "dass alle Kernkraftwerke ans Netz kommen". "Wir brauchen jetzt eine All-In-Strategie", erklärte Lindner. "Wir müssen alles, was wir haben in die Waagschale werfen" und ergänzte, es sei keine Zeit für ideologische Festlegungen in der Energiepolitik.