"Klimabudget" geplant Spahn will Schutz vor Hitzewellen verbessern

Es wird nicht bei dieser einen Hitzewelle bleiben - da sind sich Politik und Wissenschaft einig. Angesichts einer wachsenden Zahl von Hitzetoten will Gesundheitsminister Spahn vor allem Ältere besser schützen.

Angesichts einer steigenden Zahl von Hitzetoten im Sommer hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen besseren Schutz vor allem für die ältere Bevölkerung angekündigt. Dazu wolle er sein Ministerium mit einem eigenen "Klimabudget" ausstatten, sagte Spahn den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Eine Summe oder Details zur Verwendung nannte er nicht.

"Es gibt in Deutschland seit einigen Jahren im Sommer eine Übersterblichkeit", sagte Spahn. Alleine im vergangenen August seien Schätzungen zufolge mehr als 4000 Menschen "wohl wegen der Hitze gestorben", so der Minister. Temperaturen bis zu 40 Grad bedeuteten gerade für ältere Menschen eine hohe gesundheitliche Belastung, und Deutschland habe eine der ältesten Bevölkerungen der Welt.

Schutz für Krankenhäuser und Pflegeheime

Einen besonderen Blick richtet Spahn beim Schutz vor Hitze auf Gesundheitseinrichtungen. Krankenhäuser und Pflegeheime müssten "so umgebaut werden, dass die Räume nicht mehr überhitzen können". Dies liege in der "Investitionsverantwortung" der Länder. Darüber werde er mit diesen sprechen.

Spahn betonte: Klimaschutz sei Gesundheitsschutz. In seinem Ressort gehe es aber primär um die Anpassung an den Klimawandel. Der Minister verwies auf ein neues Online-Informationsportal Klima-Mensch-Gesundheit bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das heute freigeschaltet werden soll.

"Wir sind mitten im Klimawandel"

In weiten Teilen Deutschlands herrscht derzeit eine Hitzewelle. Die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst verbreitet über 30 Grad. Aus Sicht des Klimaforschers Fred Hattermann wird es in diesem Jahr noch häufiger Hitzewellen geben. "Wir sind mitten im Klimawandel", sagte Hattermann, Experte für Klimarisiken am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem RBB. In Deutschland sei es 1,6 Grad wärmer geworden, dadurch steige auch die Wahrscheinlichkeit für extrem heiße Tage.

Das Institut für Klimafolgenforschung habe die aktuellen Wetterextreme schon vor 20 Jahren prognostiziert. Sie entsprächen dem schlimmsten Szenario, das man damals berechnet habe, sagte Hattermann. "Wir sehen an Seeständen, Grundwasserständen, Waldsterben, dass der Klimawandel uns wirklich betrifft und auch in vollem Zuge ist." Um den Klimawandel einzugrenzen und um sich an die neuen Verhältnisse anzupassen, brauche man nun dringend weitere Maßnahmen.