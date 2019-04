Nächstes Jahr feiert Deutschland 30 Jahre Einheit. Dafür musste das Innenministerium kurzfristig zusätzlich 61 Millionen Euro beantragen. Es hagelt Kritik, das Ministerium sucht nach Erklärungen.

Von Matthias Reiche, ARD-Hauptstadtstudio

Öffentlich wurde die Angelegenheit durch ein Schreiben aus dem Bundesfinanzministerium an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Ein ganz normaler Vorgang, sagt Ministeriumssprecher Dennis Kolberg:

Üblicherweise hätte Bundesinnenminister Horst Seehofer das Geld allerdings schon bei den Haushaltsverhandlungen für 2019 und 2020 beantragen müssen.

Die Kritiker des CSU-Politikers schließen daraus, dass in seinem Haus das anstehende Jubiläum einfach übersehen wurde. Nicht nur der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ist empört:

Es sei nicht möglich gewesen, das Geld für die Feiern zur Deutschen Einheit rechtzeitig in den Haushalt einstellen zu lassen, hält der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Stefan Ruwwe-Glösenkamp dagegen:

"Es ist mitnichten so, dass bei uns im Hause die Jubiläumsfeierlichkeiten - 30 Jahre Deutsche Einheit und 30 Jahre friedliche Revolution - übersehen worden wären. Es ist so, dass das Bundesinnenministerium im Herbst letzten Jahres beauftragt worden ist, ein Konzept für diese Jubiläumsfeierlichkeiten zu entwickeln. Das ist dann zwischen den zuständigen Ressorts abgestimmt worden und ist am 3. April vom Kabinett beschlossen worden."