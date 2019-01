Der Schnee drückt auf die Dächer - und von oben kommt neuer hinzu. In den bayerischen Alpen ist keine Entspannung in Sicht. Die Bundeswehr hat mehrere Lawinen kontrolliert gesprengt.

In den bayerischen und österreichischen Alpen müssen die Menschen auch in den kommenden Tagen mit einer extremen Wetterlage rechnen. Die Lawinengefahr ist nach wie vor erheblich. In Ruhpolding und Reit im Winkl im Kreis Traunstein nahm die Bundeswehr nach Behördenangaben mehrere kontrollierte Lawinensprengungen vor.

ARD-Korrespondentin Ilanit Spinner berichtet in den tagesthemen von einsetzendem Schneefall in Berchtesgaden, der im Laufe des Sonntags in Regen übergehen könnte. "Genau das macht den Menschen hier zu schaffen. Wenn sich der viele Schnee auf den Dächern mit Wasser voll saugt, dann wiegt er fast zehnmal so viel wie normaler Pulverschnee", so Spinner.

Für die mehr als 1200 Einsatzkräfte vor Ort gebe es viel zu tun. Einzelne Turnhallen seien bereits freigeräumt worden, so dass die Menschen im Falle von möglichen Evakuierungen dort untergebracht werden könnten.

Ilanit Spinner, BR zzt. Berchtesgaden, berichtet über die Vorbereitungen auf weitere Schneefälle

tagesthemen 23:30 Uhr, 12.01.2019





Überschwemmungen drohen

Wegen Tauwetters drohen an mehreren Flüssen nördlich der Donau und in den Alpen Überschwemmungen. Der Freistaat schickte 500 zusätzliche Bereitschaftspolizisten in die verschneiten Katastrophenregionen.

Für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Traunstein, Garmisch-Partenkirchen und Teile des Berchtesgadener Lands gilt der Katastrophenfall. Der soll voraussichtlich noch bis Dienstag dauern.

In Teilen Bayerns gilt weiterhin der Katastrophenfall

tagesschau 01:25, 13.01.2019, Michael Mandlik, ARD Wien





"Wetterlage ernst nehmen"

Auch für Sonntag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut heftige Niederschläge voraus. "Die Wetterlage ist sehr ernst zu nehmen", sagte ein Sprecher. Es gab Unwetterwarnungen für den Süden Bayerns. Die Schneefallgrenze soll von 600 Metern am Samstagabend auf 1000 Meter am Sonntagmorgen steigen und am Montag wieder auf 500 Meter sinken.

Neuschnee und Regen erhöhen nicht nur den den Druck, der auf den Dächern lastet. In Schönau am Königssee kam beispielsweise ein Helikopter zum Einsatz, der den Schnee von an Straßen stehenden Bäumen wirbeln sollte.

Österreich: Lawinengefahr vielerorts erheblich

Auch jenseits der deutsch-österreichischen Grenze schneit es kräftig. Im Bundesland Salzburg beispielsweise rechnete der Wetterdienst bis Montag mit bis zu 130 Zentimetern Neuschnee. Vielerorts herrscht erhebliche Lawinengefahr.

In Österreich schaufelten ebenfalls Hunderte von Soldaten viele Hausdächer von der Schneelast frei. Hubschrauber flogen zahlreiche Einsätze, um mit dem Wind ihrer Rotoren den Schnee von den Bäumen zu blasen.

Die Behörden warnten die Bürger davor, geräumten Schnee einfach in Bäche oder an die Ufer zu kippen. Es drohten lokale Überschwemmungen, wenn sich Bäche dadurch stauten.

Reportage aus dem abgeschnittenen Skiort Hochkar/Österreich

tagesthemen 23:30 Uhr, 12.01.2019, Anna Tillack, BR





