Haftbefehl der Bundesanwaltschaft Festnahme wegen mutmaßlicher Spionage für Russland Stand: 09.08.2023 18:40 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat in Koblenz einen Deutschen wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festnehmen lassen. Er arbeitet laut der Behörde für das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr.

In Koblenz ist ein Beschäftigter des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit für Russland vor. Grundlage war ein Haftbefehl des Bundesgerichtshofs vom 27. Juli. Der Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Die Wohnung und der Arbeitsplatz des Beschuldigten Thomas H. seien durchsucht worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Demnach soll sich der Mann seit Mai mehrfach aus eigenem Antrieb an die russische Botschaft und das Generalkonsulat in Bonn gewandt haben, um eine Zusammenarbeit anzubieten. Er habe Informationen aus seinem beruflichen Umfeld zur Weitergabe an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt. Nach SWR-Informationen fiel der Beschuldigte bei der Überwachung russischer Einrichtungen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz auf.

Mit den Ermittlungen ist das Bundeskriminalamt beauftragt, das in dem Fall mit dem Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst und dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammenarbeitet. Das Verteidigungsministerium lehnte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge eine Stellungnahme ab.

Anklage wegen Landesverrats

Erst Ende vergangenen Jahres war ein hochrangiger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen mutmaßlichen Landesverrats verhaftet worden. Carsten L. soll ebenfalls Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit weitergeben haben, in diesem Fall an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Weil es sich dabei um Staatsgeheimnisse gehandelt haben soll, wirft ihm die Bundesanwaltschaft Landesverrat vor.

Im Umfeld der Bundeswehr gab es im vergangenen Jahr den Fall eines Reserveoffiziers. Er wurde wegen geheimdienstlicher Tätigkeit auf Bewährung verurteilt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte beim Angeklagten Ralph G. eine "extrem russlandfreundliche Einstellung" und ein Drang, "sich bei russischen Militärangehörigen beliebt und wichtig zu machen" fest.

2021 war ein Mann aus Potsdam wegen geheimdienstlicher Tätigkeit für Russland zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte einem Verteidigungsattachée der russischen Botschaft in Berlin eine CD mit Plänen von Bundestagsliegenschaften geschickt und war dem Kammergericht Berlin zufolge davon ausgegangen, dass es über ihn den russischen Militärgeheimdienst GRU erreichen würde.