G20-Gesundheitsminister in Rom Pandemien verhindern - aber wie?

Wie reagiert man künftig auf Pandemien? Darum soll es heute und morgen bei dem Treffen der G20 Gesundheitsminister in Rom gehen. Geplant ist eine Gesundheitserklärung, die als Grundlage für den Umgang mit Pandemien dienen soll.

Zwei Tage sind die Gesundheitsminister der G20-Staaten in Rom - heute und morgen. Viel Zeit, um über Themen zu sprechen, die während einer Pandemie entscheidend sind: Wie ist es zu schaffen, besser mit der aktuellen Krise umzugehen? Wie können Wissenschaft und Forschung gestärkt werden? Was ist zu tun, um Pandemien in Zukunft möglichst zu vermeiden.

Und wie gelingt eine bessere Vorbereitung - auch unter dem Gesichtspunkt, dass durch das Eindringen der Menschheit in den Lebensraum von Wildtieren Krankheitserreger leichter von Tieren auf Menschen überspringen. Zudem soll die Situation der Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, in den Blick genommen werden. Außerdem soll darüber diskutiert werden, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und der Zugang zu Impfstoffen auf der Welt besser und gerechter verteilt werden können.

Deutschland will WHO stärker unterstützen

Das Ziel sei "eine starke Botschaft der Zusammenarbeit, Solidarität und Gerechtigkeit unter der Überzeugung, dass niemand abgehängt wird", heißt es von den Gastgebern in Italien.

Deutschlands wichtigstes Anliegen bei dem Gipfel: die Weltgesundheitsorganisation WHO zu stärken und zu unterstützen. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den vergangenen Tagen mehrmals betont.

Es ist eines des letzten G20-Ministertreffen des Jahres vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 30. und 31. Oktober in Rom.

Vor den Hauptberatungen hatte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza am Samstag bereits Experten zu Gesprächen über mentale Gesundheit empfangen. "Es gibt keine Gesundheit und kein Wohlergehen ohne dass man mental völlig gesund ist", sagte er. "In den schwierigen Monaten der Pandemie ist das noch einmal wichtiger geworden."

Mit Informationen von Lisa Weiß, ARD-Studio Rom