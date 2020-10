Seibert zur Corona-Lage "Jeder Tag zählt"

Angesichts der "ernsten" Corona-Lage im Land erwartet Regierungssprecher Seibert von der Bund-Länder-Runde am Mittwoch Verschärfungen der Maßnahmen. Das Robert Koch-Institut meldete 8685 Neuinfektionen.

Kommenden Mittwoch ist es soweit: Bundeskanzlerin Angela Merkel berät einmal mehr mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dabei werde es um eine Verschärfung der Maßnahmen gehen, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Angesichts der drastisch steigenden Neuinfektionszahlen sei allen bewusst, dass jeder Tag zähle. "Also rechne ich auch mit Beschlüssen."

Welche weitergehenden Schritte für die Bundeskanzlerin derzeit sinnvoll erscheinen, wollte Seibert mit Blick auf die noch anstehenden Beratungen nicht sagen. Seibert sagte, der Anstieg der akuten Corona-Fälle "führt zu einer in vielerlei Hinsicht ernsten Situation". So nehme der Anteil der älteren Infizierten wieder zu, die Nachverfolgung der Kontakte sei in vielen Kommunen nicht mehr möglich.

Corona-Kabinett bespricht Impfstrategie

Am Vormittag hatte das sogenannte Corona-Kabinett getagt. Laut Seibert ging es in der Runde auch um die Impfstrategie für den Moment, in dem ein Impfstoff gegen das Coronavirus vorliegt. Nach Angaben einer Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sollen Risikogruppen einen möglichen Impfstoff zuerst erhalten. Dazu werde gerade ein Konzept erstellt.

RKI verzeichnet 8685 neue Fälle

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind hierzulande innerhalb eines Tages 8685 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Die Zahl sank damit erstmals seit vier Tagen wieder unter die Schwelle von 10.000. Allerdings sind die Fallzahlen erfahrungsgemäß an Sonn- und Montagen vergleichsweise niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird.

Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden jedoch noch bei 4325 gelegen. Am Samstag war mit 14.714 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 437.866 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland liegen seit Tagen deutlich über den bisherigen Höchstständen vom Frühjahr. Allerdings sind die Zahlen schwer vergleichbar, da inzwischen deutlich mehr auf das neuartige Virus getestet wird als damals.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus in Deutschland stieg mittlerweile auf 10.056, so das RKI. Das sind 24 Verstorbene mehr als am Vortag. Das RKI schätzt, dass rund 321.600 Menschen inzwischen genesen sind.