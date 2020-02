Rechtsterrorismus Vom NSU bis zur "Gruppe S."

Erste Hinweise deuten auf einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat von Hanau. Sie wäre somit die jüngste in einer Reihe rechtsterroristischer Gewalttaten. Eine Chronologie.

Von Christoph Kehlbach und Michael Nordhardt, SWR

November 2011: NSU

Nach einem Banküberfall in Eisenach bringen sich die beiden Täter in einem Wohnmobil um. Die Ermittlungen der Polizei ergeben: Es handelt sich um Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Als terroristische Vereinigung "NSU - Nationalsozialistischer Untergrund" hatten sie seit Ende 1998 gemeinsam mit Beate Zschäpe im Untergrund gelebt.

Sie verübten unter anderem zwei Sprengstoffanschläge und begingen zehn rechtsterroristische Morde. Neun Opfer ihrer Mordserie waren Kleinunternehmer mit ausländischen Wurzeln. Das zehnte Opfer ist eine deutsche Polizistin. Die Überlebende Zschäpe wird nach einem mehr als fünf Jahre dauernden Prozess vom Oberlandesgericht München unter anderem wegen zehnfachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mit ihr verurteilt das Gericht vier weitere Angeklagte: zwei wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen, zwei andere wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Noch sind die Urteile nicht rechtskräftig, der BGH muss noch über die Revision entscheiden.

Eine Chronologie des rechtsextremen Terrors

tagesschau 10:45 Uhr, 20.02.2020, Christoph Kehlbach / Michael Nordhardt, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-663617~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Juli 2015: "Gruppe Freital"

Insgesamt fünf Sprengstoffanschläge begeht die sogenannte Gruppe Freital. Ihr erstes Ziel: Das Auto eines Politikers der Linkspartei. Später geht ein Sprengsatz an den Fenstern einer Asylbewerberunterkunft in die Luft.

2018 verurteilt das Oberlandesgericht Dresden insgesamt acht junge Männer zu mehrjährigen Haftstrafen - die beiden Anführer unter anderem wegen Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes. Die Urteile sind inzwischen rechtskräftig.

Oktober 2015: Anschlag auf Henriette Reker

Einen Tag vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln wird die damalige Kandidatin Henriette Reker beim Wahlkampf niedergestochen. Täter ist Frank S., sein Motiv: Fremdenhass. Hintergrund ist nach seinen eigenen Angaben die flüchtlingsfreundliche Politik, für die Reker stehen soll. Reker überlebt und wird Oberbürgermeisterin. Frank S. wird eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Er wird wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Entscheidung wird später vom Bundesgerichtshof bestätigt.

März 2017: "Old School Society"

Das Oberlandesgericht München verurteilt vier Rechtsextremisten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. Sie sind Gründer und Mitglieder der "Old School Society": Für das Gericht ist es eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Ziel, Anschläge unter anderem auf Asylbewerberunterkünfte zu begehen.

Nach Überzeugung der Richter waren die Anschlagsplanungen schon weit fortgeschritten. Vor ihrer Festnahme hatte die Gruppe bereits große Mengen hochexplosiven Sprengstoff besorgt.

April 2017: Der Fall Franco A.

Im bayerischen Hammelburg nimmt die Polizei Franco A. fest, einen Oberleutnant der Bundeswehr. Zusammen mit zwei Komplizen soll er Anschläge auf Politiker geplant haben, unter anderem auf den damaligen Bundesjustizminister Heiko Maas.

Ende 2015 hatte sich A. unter falschen Angaben als syrischer Flüchtling gemeldet und später in Deutschland subsidiären Schutz erhalten. Die Behörden vermuten: A. wollte den Verdacht für seine Taten gezielt auf Flüchtlinge lenken und so Hass gegen Ausländer schüren. Anfang 2017 hatte sich A. eine Waffe besorgt und diese zeitweise am Wiener Flughafen auf einer Toilette versteckt.

Wegen der angeblichen Anschlagspläne klagt der Generalbundesanwalt A. an. Doch das zuständige Oberlandesgericht sieht keinen hinreichenden Tatverdacht und eröffnet das Verfahren nicht. Die Bundesanwaltschaft legt dagegen Beschwerde ein. Das Verfahren läuft.

September 2018: "Revolution Chemnitz"

Auf der Schlossteichinsel in Chemnitz greift eine Gruppe Rechtsextremer Ausländer an. Die Ermittlungen ergeben: Die Attacke sollte ein erster Probelauf sein - für tödliche Anschläge in Berlin am Tag der deutschen Einheit. Die Gruppe "Revolution Chemnitz" habe einen bürgerkriegsähnlichen Aufstand in Deutschland provozieren wollen.

Für die Ermittler steht fest: "Revolution Chemnitz" habe den Plan gefasst, den demokratischen Rechtsstaat in Deutschland zu überwinden. Doch im Oktober 2018 wird die Gruppierung ausgehoben. Der Generalbundesanwalt ermittelt und klagt im Sommer 2019 acht Mitglieder wegen der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung an. Das Strafverfahren läuft noch.

Juni 2019: Mord an Walter Lübcke

Walter Lübcke, CDU-Politiker und Kassler Regierungspräsident, wird auf der Terrasse seines Hauses erschossen. Er hatte sich für eine liberale Flüchtlingspolitik eingesetzt.

DNA-Spuren führen die Ermittler zum Rechtsextremisten Stephan E. Er gesteht die Tat zunächst, widerruft sein Geständnis aber später. Dennoch bestätigt der Ermittlungsrichter den Haftbefehl. Außerdem lässt die Bundesanwaltschaft zwei weitere Männer wegen des Verdachts auf Beihilfe festnehmen. Die Ermittlungsverfahren dauern noch an.

Februar 2020: "Gruppe S."

In sechs Bundesländern durchsucht die Polizei mehrere Objekte. Die Razzien richten sich gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung, die sich im September 2019 länderübergreifend gebildet haben soll. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll die "Gruppe S." das Ziel verfolgt haben, bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. In einem Chat sei es um Anschläge auf Politiker und Muslime gegangen.

Gegen vier mutmaßliche Mitglieder und acht mutmaßlicher Unterstützer der Gruppe werden Haftbefehle erlassen - die Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren sitzen seitdem in Untersuchungshaft.