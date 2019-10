Zwei Tote, zwei Schwerverletzte und ein wahrscheinlich knapp gescheitertes Blutbad in Halles Synagoge: Inzwischen wird klarer, was passierte. Doch vieles liegt noch im Dunklen. Ein Überblick.

Was ist geschehen?

In Halle (Saale) hat ein schwerbewaffneter Mann am Mittwochmittag zunächst versucht, die Tür der Synagoge im Paulusviertel nördlich der Innenstadt zu zerschießen und dann in das Gebäude einzudringen. Zudem platzierte er Sprengsätze vor der Tür. Nach Angaben des Gemeindevorsitzenden scheiterte er er an den Sicherheitsvorkehrungen. In dem Gebäude befanden sich bis zu 80 Menschen, die den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" sagte er, der Täter habe auch versucht, sich den Weg auf den jüdischen Friedhof freizuschießen. Anschließend verwundete er laut Medienberichten wenige Meter vom Gotteshaus entfernt eine Frau durch Schüsse in den Rücken tödlich. Einen Mann soll er dann in einem einige hundert Meter entfernten Döner-Imbiss erschossen haben. Eine Frau und einen Mann verletzte er schwer, sie sind inzwischen laut Uniklinik außer akuter Lebensgefahr. Die Behörden haben sich noch nicht zur Identität der Opfer oder zu möglichen weiteren Verletzten geäußert. Auch ist unklar, ob die Menschen zufällig Opfer wurden. Polizeikräfte steigen über die Friedhofsmauer auf das Gelände der Synagoge. Der Mann handelte laut aktuellem Stand allein. Dies war aber lange Zeit unklar, deswegen gingen die Behörden auch nach seiner Festnahme von einer andauernden Gefährdung aus. Die Stadtverwaltung sprach von einer "Amoklage". Die Einwohner wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Der Hauptbahnhof war gesperrt, Bussen und Straßenbahnen fuhren nicht. Erst am Abend gab es Entwarnung. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen wegen "Mordes von besonderer Bedeutung". Auch im wenige Kilometer östlich von Halle gelegenen Landsberg wurde geschossen. Die Behörden haben sich noch nicht dazu geäußert, was dort geschah und ob es einen Zusammenhang mit den Ereignissen von Halle gibt. Am Abend durchsuchten Polizisten allerdings mehrere Häuser im Ortsteil Wiedersdorf. Video Julia Grünwald, MDR, zu den aktuellen Entwicklungen tagesschau 20:00 Uhr, 09.10.2019 | video

Was wissen wir über den mutmaßlichen Täter?

Laut Informationen von ARD-Hauptstadtstudio und SWR handelt es sich um Stephan B. Der 27-jährige Deutsche stammt aus dem sachsen-anhaltischen Eisleben, das mit dem Auto gut eine halbe Stunde von Halle entfernt liegt. B. soll den Sicherheitsbehörden vor der Tat unbekannt gewesen sein. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, nach Einschätzung des ermittelnden Generalbundesanwalts gebe es "ausreichende Anhaltspunkte für einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund". B. filmte seine Tat. In dem rund 35-minütigen Video äußert er sich laut Informationen der ARD eindeutig antisemitisch, leugnet den Holocaust. Seine Angriffe wurden nach Angaben der Livestreaming-Seite Twitch auf dieser per Echtzeit-Video übertragen. In dem Video ist auch zu sehen, wie er vergeblich versucht, die Synagogen-Tür aufzuschießen, und wie er in dem Imbiss mehrfach auf einen Mann schießt, der hinter einem Kühlschrank in Deckung ging. Angriff in Halle Stream voller Hass Der Angriff auf eine Synagoge in Halle ist im Netz übertragen worden. In dem Stream leugnet der Täter den Holocaust. | mehr Offensichtlich gibt es auch Bezüge zu Tätervideos von vergleichbaren Angriffen, wie beispielsweise im neuseeländischen Christchurch. Mit dem Video, in dem er zumindest zeitweise Englisch redet, wollte er offensichtlich eine größere Bekanntheit erreichen, weswegen die Polizei mehrfach dazu aufrief, den Film nicht zu verbreiten. B. floh laut ARD-Informationen nach seinen Attacken mit einem Auto, wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt und am frühen Nachmittag festgenommen. Momentan befindet er sich in einem Krankenhaus.

Die Reaktionen

Der Zentralrat der Juden kritisierte den fehlenden Polizeischutz an der Synagoge am Jom-Kippur-Feiertag. Dies sei "skandalös", erklärte Präsident Josef Schuster. Video Josef Schuster, Präsident Zentralrat der Juden in Deutschland, zu den tödlichen Schüssen in Halle (Saale) Brennpunkt , 09.10.2019 | video Kanzlerin Angela Merkel besuchte am Abend die Neue Synagoge in Berlin, um ihre Betroffenheit auszudrücken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zu Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern auf. In Halle sei passiert, was in Deutschland unvorstellbar schien, sagte er. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich "entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat". Er kündigte für Donnerstagmittag eine Pressekonferenz an. Auch international löste die Tat Entsetzen aus. UN-Generalsekretär António Guterres bewerte den Vorfall als "eine weitere tragische Demonstration von Antisemitismus". Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verurteilte den Anschlag als "neuen Ausdruck des wachsenden Antisemitismus in Europa". Netanyahus politischer Rivale, der Vorsitzende der Liste Blau-Weiß, Benny Gantz, rief zum verstärkten Kampf gegen Antisemitismus auf. "Das schreckliche Bild von Juden, die sich an Jom Kippur in ihrer Synagoge auf deutschem Boden verbarrikadieren, muss ein Weckruf sein", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Europaparlament legte eine Schweigeminute für die Opfer ein. In Gedanken sei man bei Deutschland, der deutschen Polizei und bei der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, sagte Parlamentspräsident David Sassoli. Erste Reaktionen auf die Schüsse in Halle

