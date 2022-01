Rheinland-Pfalz Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen Stand: 31.01.2022 08:10 Uhr

In der Nacht sind bei einer Verkehrskontrolle im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel tödliche Schüsse gefallen: Zwei Polizeibeamte starben. Die Polizei fahndet intensiv nach den Tätern. Die Hintergründe sind unklar.

Bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz sind in der Nacht eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Hintergründe des Geschehens sind den Angaben zufolge noch unklar.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel waren demnach auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet seien die tödlichen Schüsse um etwa 4.20 Uhr gefallen. Sie hätten noch eine Funkmeldung absetzen können, sagte ein Polizeisprecher. Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-Jährige und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen.

Keine Anhalter mitnehmen

Es werde intensiv nach den flüchtenden Tätern gefahndet, teilte die Polizei mit. Am Tatort würden Spuren gesichert. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegen den Angaben zufolge nicht vor. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Einwohner im Landkreis Kusel, keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei bewaffnet.