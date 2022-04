Ostermärsche in Deutschland "Nein zum Krieg" Stand: 16.04.2022 15:10 Uhr

Gegen den russischen Angriff - aber auch gegen Waffen für die Ukraine. In Dutzenden Städten ist heute die Friedensbewegung auf der Straße. Sie hält ihre Forderungen für hochaktuell - doch die Kritik an ihr ist deutlich.

In fast 80 Städten sind Menschen zu Ostermärschen der Friedensbewegung zusammengekommen. Hauptthemen der Ostermärsche sind die Verurteilung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und Kritik an der geplanten massiven Aufrüstung der Bundeswehr.

In Bremen nahmen laut Veranstalterangaben rund 1100 Menschen am Ostermarsch teil. In Berlin versammelten sich laut Polizei vom Mittag rund 400 Teilnehmer. In Hannover kamen nach Polizeiangaben mehr als 500 Demonstranten zusammen. "Ukraine-Krieg beenden" oder "Nein zum Krieg" stand auf Transparenten, aber auch "Wer Waffen liefert, wird Krieg ernten".

"Unsere Forderungen aktueller denn je"

"Unsere Forderungen nach Frieden und Abrüstung sind aktueller denn je, auch mit Blick auf die Gefahr einer möglichen nuklearen Eskalation", erklärte Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn, das die regional verantworteten bundesweiten Aktionen koordiniert.

Eberhard Przyrembel vom Ostermarsch Rhein-Ruhr sagte mit Blick auf die Ukraine, der "skandalöse und einmalig grausame Krieg" Russlands offenbare auch politisches Versagen in Deutschland, "denn 18 Jahre lang haben alle Bundesregierungen dieselbe 'wehrhafte' Friedenspolitik mit der Rüstungsindustrie betrieben". Die jetzt angekündigte massive Erhöhung der Rüstungsausgaben sei "keine Zeitenwende, sondern die hoffnungslose Fortsetzung immer desselben".

Habeck: Pazifismus "ein ferner Traum"

Vizekanzler Robert Habeck warnte hingegen vor einem Missbrauch der Demonstrationen. "Frieden kann und wird es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sollte also bei den Ostermärschen deutlich werden, dass sie sich gegen den Krieg des russischen Präsidenten richten: "Es ist eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen."

Pazifismus sei im Moment "ein ferner Traum", sagte Habeck. Putin bedrohe die Freiheit Europas. "Kriegsverbrechen sind offenkundig Teil seiner Kriegsführung. Wehrlose Zivilisten werden gezielt getötet, Kriegsgefangene hingerichtet, Familien ermordet, Krankenhäuser mit Raketen beschossen." Für ihn gelte, dass "Zuschauen die größere Schuld" sei.

Recht auf Waffen zur Selbstverteidigung

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff nannte die Teilnehmer sogar die "fünfte Kolonne Wladimir Putins".

Das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung betonte auch der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Das Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine, sagte Thierse dem Bayerischen Rundfunk. Pazifismus auf Kosten anderer sei zynisch.

Käßmann verteidigt Ostermärsche

Die ehemalige EKD-Vorsitzende Margot Käßmann dagegen verteidigte bei NDR Info die kritische Haltung der Friedensbewegung gegenüber Waffenlieferungen. Mehr Waffen führen aus ihrer Sicht nicht zu einem Ende des Krieges.

Im Gegenteil: "Die größte Gefahr ist im Moment doch, dass dieser Konflikt so eskaliert, dass NATO-Staaten tatsächlich Kriegspartei werden und dann muss ich sagen, ist die Angst in der Tat berechtigt. Weil ein solcher Krieg doch wahrscheinlich zum Einsatz von Atomwaffen führen würde." Es sei nicht gerecht, Menschen, die sich seit Jahrzehnten für Frieden einsetzten, vorzuwerfen, sie stünden auf der Seite Russlands.

Jahrzehntelange Tradition

Die Ostermärsche für Frieden haben eine lange Tradition. Am Karfreitag des Jahres 1960 starteten Atomkriegsgegner zum ersten Ostermarsch in Deutschland. Danach kamen zeitweise Hunderttausende Teilnehmer zu den Demonstrationen.