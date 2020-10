Der Tod von Thomas Oppermann hat über alle Parteigrenzen hinweg Trauer und Bestürzung ausgelöst. Seine Parteikollegen zeigten sich tief getroffen. Kanzlerin Merkel sagte, sie verliere einen verlässlichen sozialdemokratischen Partner.

Politiker aller Parteien haben den überraschend verstorbenen Bundestagsvizepräsident Thomas Opperman gewürdigt. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nannte ihn einen außergewöhnlichen Politiker: "Seine beherzte und zupackende Art machte ihn zu einem außergewöhnlichen Politiker, der immer mit großer Verantwortlichkeit gehandelt hat." Oppermann war von 2013 bis 2017 selbst SPD-Fraktionschef gewesen.

Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb, er habe Oppermann als Gesprächspartner und Ratgeber sehr geschätzt. "Seine Leidenschaft für Politik war für jeden spürbar. Sein viel zu früher Tod schockt mich." Vizekanzler Olaf Scholz twitterte: "Unser Land verliert einen versierten Politiker, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen. Wir alle verlieren einen Freund - und sind traurig." Außenminister Heiko Maas schrieb bei Twitter, der Tod Oppermanns sei "eine Nachricht, bei der die Zeit stehen bleibt. Die Trauer ist unermesslich".

Vor Live-Schalte zusammengebrochen

Oppermann war nach Angaben des ZDF am Sonntag zum Thema "Bundestag und Corona" als Live-Interviewgast in die Sendung "Berlin direkt" eingeladen. Er sollte aus dem Göttinger Max-Planck-Institut in die Sendung geschaltet werden. Während der erste Beitrag in der Sendung gelaufen sei, sei er plötzlich zusammengebrochen. Oppermann sei dann in die Universitätsklinik Göttingen transportiert worden.

"Das ganze Team von "Berlin direkt" ist bestürzt und tief betroffen", teilte der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, mit. Er fügte hinzu: "Wir haben noch im Vorgespräch zur geplanten Schalte den wie stets professionellen und entspannten Politiker erlebt."

Kanzlerin tief betroffen

Auch Politiker aller Bundestagsparteien zeigten sich bestürzt über den frühen Tod Oppermanns. Kanzlerin Angela Merkel erklärte, sie hab ihn als "verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner geschätzt". Er habe sich als Vizepräsident des Bundestags um das Parlament verdient gemacht. Wirtschaftsminister Altmaier, der zeitgleich mit Oppermann Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion war, sagte, er verliere einen Freund: "Du warst ein großartiger Demokrat und ein wirklich feiner Kerl."

FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte, Deutschland verliere "einen Realpolitiker mit großem Herzen und klarem sozialdemokratischen Kompass". Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock erklärte, Oppermanns "humorvolle, unprätentiöse, einfach feine Art wird uns sehr fehlen". Der Fraktionchef der Linkspartei, Dietmar Bartsch, lobte den Verstorbenen: "Er war ein feiner Mensch - verlässlich und mit Herzblut bei der Sache."