eilmeldung Nach Bruch der Ampelkoalition Neuwahlen sollen am 23. Februar stattfinden Stand: 12.11.2024 11:39 Uhr

Seit dem Ampel-Aus wurde über den Termin für Neuwahlen gestritten. Jetzt wird es wohl der 23. Februar. Auf diesen Vorschlag haben sich Union und SPD nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios geeinigt.

Die vorgezogene Bundestagswahl findet wahrscheinlich am 23. Februar 2025 statt. Auf diesen Termin haben sich nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios die Fraktionen von SPD und Union geeinigt. Auch FDP und Grüne tragen den Vorschlag offenbar mit.

Damit herrscht nun über einen der Termine nach dem Bruch der Ampel-Koalition Klarheit. Endgültig entscheiden über das Wahldatum muss zwar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Doch der dürfte sich dem Vorschlag wohl kaum widersetzen.

Vertrauensfrage am 16. Dezember?

Geklärt werden muss nun noch, wann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage im Bundestag stellt. Die erwartete Niederlage bei dieser Abstimmung würde den Prozess zu Neuwahlen einleiten. Die Union hatte den Kanzler aufgefordert, die Vertrauensfrage bereits an diesem Mittwoch zu stellen. Das lehnte Scholz aber ab. Voraussichtlich am 16. Dezember wird es nun die Vertrauensfrage geben.

Tagelange Diskussionen über Wahldatum

Scholz hatte sich nach dem Bruch der Ampel-Koalition am vergangenen Mittwoch eigentlich für eine Neuwahl Ende März ausgesprochen. Nach öffentlichem Druck zeigte er sich am Sonntag kompromissbereit. "Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem", sagte der Kanzler in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Wenn es eine Übereinkunft der Fraktionschefs von SPD und CDU/CSU - Rolf Mützenich und Friedrich Merz - dazu gebe, werde er diese beachten. Genau diese Gespräche hat es nun offenbar zwischen den beiden Spitzenpolitikern gegeben - mit dem Ergebnis einer Einigung.

Bundeswahlleiterin sieht Wahl im Februar unkritisch

Kurz vor dem Bekanntwerden des Kompromisses hatte sich Bundeswahlleiterin Ruth Brand offen für einen Wahltermin im Februar gezeigt. Die genannten Daten im Februar halte sie "sehr wohl für rechtssicher durchführbar", sagte Brand in einer Sondersitzung des Wahlprüfungsausschusses des Bundestages. Die Umsetzung der Wahl sei aus ihrer Sicht "beherrschbar".

Gegen einen Januar-Termin hatte sie Bedenken geäußert. In der Ausschusssitzung bekräftigte sie, dass der von Merz dafür zunächst gewünschte Wahltermin am 19. Januar nach ihrer Einschätzung "schwierig" gewesen wäre.