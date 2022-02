Arbeitnehmer Mindestlohn soll auf 12 Euro erhöht werden Stand: 23.02.2022 06:56 Uhr

Heute will die Bundesregierung grünes Licht für die geplante Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober auf 12 Euro geben. Millionen Arbeitnehmer sollen profitieren. Aber nicht alle sind mit den Plänen zufrieden.

Das Bundeskabinett will heute die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde auf den Weg bringen. Nach den Plänen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil soll sie zum 1. Oktober greifen. Laut Gesetzentwurf können etwa 6,2 Millionen Beschäftigte mit einer Gehaltserhöhung rechnen. Derzeit beträgt der Mindestlohn noch 9,82 Euro. Am 1. Juli steigt die Lohnuntergrenze nach geltendem Recht auf 10,45 Euro. Das Kabinett will zugleich die Verdienstgrenzen für Minijobs von 450 Euro auf monatlich 520 Euro erhöhen.

Minijobs als Teilzeitfalle

Beide Vorhaben werden aus unterschiedlichen Lagern kritisiert. Während Gewerkschaften einen höheren Mindestlohn befürworten, lehnen sie die von der FDP durchgesetzten höheren Einkommensgrenzen für Minijobs ab. Arbeitsmarktforscher sehen die Minijobs kritisch. Sie gelten als Teilzeitfalle vor allem für Frauen und sind häufig im Niedriglohnbereich angesiedelt.

Die Arbeitgeber wiederum kritisieren, dass bei der Mindestlohn-Erhöhung die Mindestlohn-Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern übergangen worden sei. Ihr Spitzenverband BDA hält die Anhebung daher für rechtlich angreifbar.

Mindestlohn im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich

2015 wurde die gesetzliche Lohnuntergrenze mit 8,50 Euro brutto pro Stunde eingeführt. Seitdem wird der Mindestlohn eigentlich in einer Kommission von Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften ausgehandelt. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte vereinbart, die Lohnuntergrenze einmalig per gesetzlicher Festlegung auf 12 Euro anzuheben.

Denn laut Gesetzentwurf falle der Mindestlohn im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich gering aus. Mit einer Vollzeitbeschäftigung müsse der Lebensunterhalt bestritten werden können, ohne auf Sozialleistungen angewiesen zu sein, so steht es im Grundgesetz. Auch im Niedriglohnbereich müsse eine Vollzeitbeschäftigung zudem zur "angemessenen Teilhabe" am gesellschaftlichen Leben befähigen. Steigende Lebenshaltungs- und Wohnkosten stellten in Frage, ob der geltende Mindestlohn dafür geeignet sei. Für eine armutsvermeidende Altersrente reiche eine Vollzeitstelle zum Mindestlohn auch nicht.

Über künftige Anpassungen soll laut den Regierungsplänen weiter die Mindestlohnkommission entscheiden. Ihre nächste Entscheidung soll es zum 30. Juni 2023 geben - für die Erhöhungsstufe 1. Januar 2024.