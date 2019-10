Telefonat mit Erdogan Merkel fordert Ende der Syrien-Offensive

Bundeskanzlerin Merkel hat die Türkei aufgefordert, die Militäroperation in Nordsyrien "umgehend" zu stoppen. Der türkische Präsident Erdogan kritisierte Deutschland wegen der Einschränkung der Waffenlieferungen scharf.

In einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine "umgehende Beendigung der Militäroperation" in Nordsyrien ausgesprochen. Ungeachtet berechtigter türkischer Sicherheitsinteressen drohe die Offensive zur Vertreibung größerer Teile lokaler Bevölkerung, zur Destablisierung der Region und zum Wiedererstarken der Terrororganisation "Islamischer Staat" zu führen.

Wie eine Regierungssprecherin mitteilte, unterhielten sich Merkel und Erdogan außerdem über die Lage in der syrischen Provinz Idlib und die türkischen Gaserkundungsbohrungen im östlichen Mittelmeer.

Erdogan kritisiert Einschränkung der Waffenexporte

Erdogan sagte bei einer Rede in Istanbul, er habe in dem Telefonat eine Erklärung zur Äußerung von Bundesaußenminister Heiko Maas gefordert, Waffenexporte in die Türkei begrenzen zu wollen. Der türkische Präsident kritisierte Deutschland in seiner Ansprache scharf: "Seid ihr auf unserer Seite oder auf der Seite der Terrororganisation?"

Maas hatte am Samstag bekannt gegeben, dass die Bundesregierung keine neuen Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter erteilen werde, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten. Auch Frankreich schränkte Rüstungslieferungen in die Türkei ein. Am Freitag hatten die USA Sanktionen gegen die Türkei wegen des Militäreinsatzes vorbereitet. Daraufhin hatte Erdogan deutlich gemacht, dass er die Militäroffensive trotz "Drohungen" fortsetzen wolle.

Seit Mittwochnachmittag läuft die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation. Die Offensive stößt international auf Kritik.