Lage an belarusischer Grenze Merkel telefoniert erneut mit Lukaschenko Stand: 17.11.2021 17:56 Uhr

Die Lage der Migranten an der Grenze zu Belarus ist weiter dramatisch. Nun hat Kanzlerin Merkel dazu erneut mit Machthaber Lukaschenko gesprochen - obwohl ein erstes Gespräch der beiden von Polen scharf kritisiert worden war.

In der Krise um die Migranten an der belarusisch-polnischen Grenze hat Kanzlerin Angela Merkel erneut mit dem belarusischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Das teilten Regierungssprecher Steffen Seibert und das Präsidialamt von Belarus übereinstimmend mit.

Merkel habe dabei die Notwendigkeit betont, dass die humanitäre Versorgung und Rückkehrmöglichkeiten der Betroffenen im Zusammenspiel mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) erfolgen sollten, sagte Seibert. Zudem sollte mit der EU-Kommission zusammengearbeitet werden. Ähnlich äußerte sich die belarusische Seite.

Auch in der Sitzung der Unionsfraktion in Berlin sagte Merkel nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa, es sei in den Gesprächen um die humanitäre Hilfe in der Region gegangen. Es handele sich nicht um ein bilaterales Problem zwischen Deutschland und Belarus, habe Merkel klar gemacht. Es gehe um Belarus und die Europäische Union.

Kritik nach erstem Gespräch

Erst am Montag hatten Merkel und Lukaschenko ein erstes Telefonat geführt, welches in Polen auf scharfe Kritik stieß. Polens Regierungssprecher Piotr Müller sagte, das Gespräch sei "kein guter Schritt" gewesen. Es sei "in gewisser Weise" die Akzeptanz von Lukaschenkos Wahl gewesen. Präsident Andrzej Duda unterstrich zudem, sein Land werde keine Vereinbarungen akzeptieren, die ohne seine Beteiligung getroffen würden.

Das Gespräch war das erste der Kanzlerin mit Lukaschenko seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August vergangenen Jahres in Belarus gewesen. Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an. Hintergrund sind massive Betrugsvorwürfe bei der Wahl sowie das Vorgehen der belarusischen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten und die Zivilgesellschaft.

"Telefonat eng abgestimmt mit der EU"

Die Bundesregierung verteidigte Merkels Entscheidung gegen die Kritik aus Polen. "Sie hat dieses Telefonat eng abgestimmt mit der Europäischen Kommission geführt und nach vorheriger Information wichtiger Partner gerade auch in der Region", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Die Lage der Migranten an der Grenze sei dramatisch. "Um diese besorgniserregende humanitäre Lage für Tausende von Menschen zu verbessern, hat es Sinn, auch mit denen zu sprechen, die in Minsk die Möglichkeiten haben, diese Situation zu verändern - auch wenn es um einen Machthaber geht, dessen Legitimität Deutschland wie alle anderen europäischen Mitgliedsstaaten nicht anerkennt." Die Kanzlerin habe in dem Gespräch bekannte europäische Positionen vertreten.

An der belarusisch-polnischen Grenze sind seit Tagen Tausende Migranten gestrandet. Die EU beschuldigt Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, um Druck zu machen.