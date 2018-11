Merkel in Chemnitz Basketball und Bürgergespräch

Der gewaltsame Tod eines Mannes hatte rechte Proteste in Chemnitz ausgelöst - nun ist die Kanzlerin zu Besuch in der Stadt. Merkel äußerte Verständnis für die Empörung über die Tat. Das rechtfertige aber keine Straftaten.

Knapp drei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschkubaners in Chemnitz ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in der sächsischen Stadt. Sie traf sich bereits mit Spielern und Trainern des Basketball-Zweitligisten "Niners", anschließend sprach sie mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Kommunalpolitikern.

Rechtsgerichtete Gruppen demonstrieren gegen den Besuch von Kanzlerin Merkel.

Das Treffen der Politiker fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, auch die Gespräche mit den Basketballern in einer Sporthalle waren nicht öffentlich. Zurzeit spricht die scheidende CDU-Chefin auf einem Leserforum der Regionalzeitung "Freie Presse" mit Bürgern. Das Treffen findet in einer Halle nahe der Polizeidirektion statt. Gleichzeitig demonstrieren rechtsgerichtete Gruppen.

Merkel räumt Fehler ein

Die Kanzlerin erklärte erneut, die Bundesregierung habe in der Flüchtlingspolitik Fehler gemacht. "Die Fehler liegen aber nicht darin, dass man den Flüchtlingen kurzfristig geholfen hat, sondern darin, dass man sich nicht rechtzeitig um die Herkunftsländer und um die Herkunftsregion gekümmert hat", sagte sie in der Gesprächsrunde. Sie bedauerte, dass es "bei der Anerkennung sicherer Herkunftsländer keine Fortschritte" gebe.

Dass sich viele Chemnitzer nach der tödlichen Messerattacke auf den Deutschkubaner subjektiv nicht mehr sicher fühlten, habe sie "bedrückt". Ein solcher Befund müsse den Staat etwas angehen. "Es passieren viele schreckliche Dinge. Bei allen, die straffällig werden, müssen wir handeln", so Merkel. Sie denke aber auch, dass die Aufregung und Erregung darüber nicht rechtfertige, weitere Straftaten zu begehen. Strafverfolgung sei Aufgabe der Polizei in einem Rechtsstaat.

Merkel besucht Chemnitz: Kanzlerin im Bürgergespräch

tagesschau 17:00 Uhr, 16.11.2018, Patricia Klieme, MDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-472429~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Das ist der falsche Ton"

"Ich will mal hören, was die Kanzlerin zu sagen hat zu den Vorkommnissen in Chemnitz und ob das letzten Endes reinigend wirkt, was die Kanzlerin zu sagen hat", sagte ein Besucher des Bürgergesprächs dem MDR. Ein anderer sagte: "Ich habe schon erlebt, dass die Kanzlerin nicht immer nett empfangen wurde. Das finde ich nicht richtig. Das ist der falsche Ton."

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) hatte zuvor von einer Polarisierung auf allen Ebenen der Gesellschaft und in der gesamten Republik gesprochen. "Was in Chemnitz geschehen ist, hat sogar die Bundesregierung vor eine Zerreißprobe gestellt."

Merkels Besuch als zu spät kritisiert

Zu Merkels Besuch sagte sie, es lasse sich noch nicht sagen, ob dieser mehr als eine Geste sei. "Entscheidend dafür ist, ob die Bundeskanzlerin einen Beitrag dazu leisten kann zu zeigen, dass Chemnitz anders ist als der vielfach transportierte Eindruck der vergangenen Wochen", erklärte Ludwig. Sie kritisierte den Besuch der Kanzlerin in Chemnitz als viel zu spät. Eine Sprecherin von Merkel erklärte, die Kanzlerin werde fünf Stunden da sein - und es brauche einige Zeit, einen so umfangreichen Termin zu planen.

Chemnitz war nach der tödlichen Messerattacke am Rande des Stadtfestes Ende August in die Schlagzeilen geraten, als es dort zu gewaltsamen Ausschreitungen kam. Rechtsextremisten und Rechtspopulisten hatten die Gewalttat für ihre Zwecke instrumentalisiert. Nach der Tat sitzt ein Syrer in Haft, ein Iraker ist wieder frei. Ein weiterer Iraker ist laut Staatsanwaltschaft noch immer auf der Flucht.