Maskenpflicht in Deutschland Debatte um "oben ohne"

Es ist Sommer und Deutschland diskutiert über "oben ohne" in Corona-Zeiten. Einige Länder rütteln an der Maskenpflicht in Geschäften. Widerspruch kommt aus dem Süden - und auch die CDU spricht von einem "falschen Signal".

Die derzeitige Debatte um ein Ende der Maskenpflicht erinnert ein wenig an die ersten Diskussionen um Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Auch hier waren die Bundesländer uneins und gingen letztendlich in verschiedenen Geschwindigkeiten vor. Bei der Maskenpflicht könnte es ähnlich werden. Nachdem Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende angekündigt hatte, die Maskenpflicht im Einzelhandel abschaffen zu wollen, melden sich immer mehr Länder, Minister und Ministerinnen, Parteichefs und Parteichefinnen zu Wort. Die einen unterstützend, die anderen ablehnend. Manchmal geht der Dissens auch durch Landesregierungen, wie etwa in Niedersachsen.

Bayern bleibt bei Maskenpflicht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder - bekannt für einen strikten Corona-Kurs - gehörte zu den ersten, die sich vehement gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht aussprachen. Heute legte er nach: Bayern werde "auf keinen Fall die Maskenpflicht lockern oder abschaffen", sagte er. Sie sei "eines der ganz wenigen Instrumente" gegen die Ausbreitung des Coronavirus. "Es gibt für uns keinen Anlass, das jetzt zu ändern", betonte Söder.

Laut Söder hat sich die CSU am Montagmorgen dazu "nochmal mit der CDU abgestimmt". Wenig später wurde CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer von Teilnehmern aus der Präsidiumssitzung mit den Worten zitiert: Eine Aufhebung der Maskenpflicht wäre "das falsche Signal", weil die Maskenpflicht als Vorsichtsmaßnahme im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter "notwendig und wichtig" sei. Bereits jetzt sei zu beobachten, dass immer mehr Menschen ohne Maske unterwegs seien.

Sie trägt eine: Merkels Maske zeigt das Logo der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.

Spahn "im Zweifel für die Vorsicht"

Zuvor hatte bereits Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dringend zur Vorsicht geraten. Er verstehe die Ungeduld, "Maskentragen ist auch nicht immer angenehm". Dennoch halte er eine Mund-Nase-Bedeckung vor allem in geschlossenen Räumen weiterhin für sinnvoll, wenn ein Mindestabstand nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Er sei beim Kampf gegen die Corona-Pandemie "im Zweifel für die Vorsicht". Ähnlich sehen das Länder wie Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hamburg.

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans plädierte für die Beibehaltung der Maskenpflicht. Wenn alle Bürger in den Geschäften weiter einen Atemschutz trügen, "haben wir einen großen Teil von Infektionsmöglichkeiten eingedämmt", sagte er im Internetprogramm "Bild live". Das werde er auch anderen Sozialdemokraten sagen, die zu mehr Lockerungen neigten.

Dazu gehört etwa das SPD-geführte Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland argumentiert mit den sehr geringen Fallzahlen. Auch andere Bundesländer prüfen laut "Wams" die Abschaffung der Maskenpflicht in Geschäften. "Wir schauen uns gerade an, ob wir beim Einkaufen auf die Maskenpflicht verzichten können", sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) der Zeitung.

Empfehlung statt Pflicht

Im rot-schwarz regierten Niedersachsen ist die Meinung nicht einheitlich. Während Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) dafür plädiert, die Pflicht in eine Empfehlung umzuwandeln, hält Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) das Ende der Maskenpflicht für verfrüht. Althusmann sah sich kurz darauf genötigt, seine Position klarzustellen: "Ich spreche mich keinesfalls für eine völlige Aufhebung der Maskenpflicht aus", sagte der CDU-Politiker auf NDR Info. Das wäre viel zu früh. Nach der Sommerpause werde die Landesregierung darüber beraten, wie mit der Maskenpflicht umgegangen werde.

Bernd Althusmann, Wirtschaftsminister Niedersachsen, hält eine Masken-Empfehlung anstelle einer Pflicht für möglich

Auch die Bundes-FDP mischte sich inzwischen in die Debatte ein. Sie forderte die Bundesregierung auf, eine Aufhebung der Maskenpflicht für den Einzelhandel einzuleiten. Die Regierung müsse "gemeinsam mit dem Einzelhandel einheitliche Kriterien für ein regional differenziertes Ausstiegsszenario aus der Maskenpflicht erarbeiten", sagte FDP-Vizefraktionschef Michael Theurer. "Die Maskenpflicht kann nicht von heute auf morgen wegfallen, sie kann aber auch nicht unendlich und ohne regionale Differenzierung aufrecht erhalten werden."

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Juli 2020 um 06:30 Uhr.