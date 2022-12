In Bussen und Bahnen Maskenpflicht in Bayern endet Stand: 10.12.2022 01:48 Uhr

Fahrgäste des Nahverkehrs können in Bayern wieder ohne Maske einsteigen. Der Freistaat ist das zweite Bundesland, das die Maskenpflicht im ÖPNV auslaufen lässt.

Fahrgäste von Bussen und Bahnen in Bayern müssen keine Masken mehr tragen. Die Maskenpflicht im Nahverkehr endete am Samstag um Mitternacht. Es wird jedoch weiterhin eine Maske empfohlen.

Der Freistaat ist das zweite Bundesland, dass die Maskenpflicht in Bus und Bahnen abgeschafft hat. Bereits am Donnerstag fiel die Vorschrift in Sachsen-Anhalt. Andere Länder haben dagegen bereits entschieden, Masken vorerst weiter vorzuschreiben.

Kritik an "Flickenteppich"

In der Folge gelten nun im Nahverkehr je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen, nur um Fernverkehr ist eine Maskenpflicht gesetzlich bis zum April vorgeschrieben. Der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, forderte im "Spiegel" deshalb ein bundesweites Ende der Maskenpflicht. Der derzeitige Regel-Flickenteppich sei "schlicht nicht mehr nachzuvollziehen". Stattdessen solle das Tragen überall freiwillig werden.

Zuletzt hatten sich die Verkehrs- und auch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zwar darauf verständigt, eine gemeinsame Linie anzustreben, sich aber auf keine einigen können.