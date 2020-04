Coronavirus Maskenpflicht für alle?

Eigentlich sollte das Tragen von Mundschutzmasken nur eine Empfehlung sein. Doch die ersten Bundesländer haben sie bereits zur Pflicht gemacht - und auch die Polizeigewerkschaften sprechen sich dafür aus.

Die Polizeigewerkschaften GdP und DPolG haben sich für eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften ausgesprochen. DPolG-Chef Rainer Wendt sagte dem "Handelsblatt", dass eine bundeseinheitliche Regelung und eine Tragepflicht "wünschenswert" gewesen wären.

Auch GdP-Vize Jörg Radek sprach sich für eine Maskenpflicht aus, Das sei ein geringerer "Eingriff zum Zwecke der Minimierung des Ansteckungsrisikos". Radek betonte, dass die Maßnahme auch Polizisten bei ihren Einsätzen helfe.

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, sagte dem "Handelsblatt", dass "für die Kriminalpolizei wie alle übrigen Sicherheitsbehörden Bürgerkontakte umso sicherer werden, je mehr Masken getragen werden".

Bund und Länder hatten am Mittwoch den Bürgern Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln "dringend empfohlen", aber keine Tragepflicht vereinbart. Einige Länder gehen nun allerdings unterschiedliche Wege: Sachsen will an diesem Montag und Mecklenburg-Vorpommern am übernächsten Montag eine Pflicht einführen.

Weil: Masken bald Pflicht

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet damit, "dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören" und etwa im Nahverkehr generell "bald zur Pflicht werden". Ein solcher Schritt könne jedoch erst erfolgen, "sobald sie ausreichend verfügbar sind", sagte Weil der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

Weil geht davon aus, dass die Krise noch lange andauern wird. "Leider muss man nüchtern feststellen, dass das wohl mindestens noch ein Jahr dauern wird", sagte der Ministerpräsident. Er verwies dabei auf Einschätzungen medizinischer Experten.