Babys mit Fehlbildungen Experten warnen vor voreiligen Schlüssen

Nach der Geburt mehrerer Kinder mit Hand-Fehlbildungen in Nordrhein-Westfalen warnen Medizinexperten vor Panik: Bislang sei keine systematische Häufung belegt. Gesundheitsminister Spahn versprach Aufklärung.

Experten der Mainzer Uniklinik warnen vor voreiligen Schlüssen, nachdem in kurzem Zeitraum bei mehreren Neugeborenen in Nordrhein-Westfalen Fehlbildungen der Hände festgestellt wurden. Es müsse jetzt untersucht werden, wie stark sich die Befunde ähnelten und ob es sich tatsächlich um eine Häufung oder nur um zufällige Ereignisse handle, sagte Fred Zepp, der Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. Die drei Fälle binnen zwölf Wochen am Gelsenkirchener Sankt Marien-Hospital seien "erstmal nur ein frühes Signal".

In Mainz sind von 1990 bis 2016 in einem Geburtenregister alle Neugeborenen der Region erfasst - eine Häufung von Hand-Fehlbildungen sei unter den fast 100.000 Babys anhand der Daten nicht festzustellen. Das gelte auch für die vergangenen zwei, drei Jahre, sagten die Experten.

Sie forderten solche Register für zehn bis 15 Prozent der mehr als 700.000 jährlichen Geburten in Deutschland. Die Bundesländer sollten nun bei Krankenhäusern systematisch abfragen, ob ähnliche Fehlbildungen aufgefallen sind - ein nationales Fehlbildungsregister sei aber nicht notwendig.

Das Gesundheitsministerium von Mecklenburg-Vorpommern teilte bereits mit, in dem Bundesland gebe es keine auffällige Häufung von Fehlbildungen. Zum gleichen Ergebnis kam eine Abfrage der Stadt Hamburg bei den örtlichen Kliniken.

Gesundheitsminister: "Wir nehmen das ernst"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versprach Aufklärung über die Fälle. "Wir nehmen das ernst, wir schauen uns das an", sagte er. Derzeit seien "die wildesten Spekulationen" zu lesen, was zu den Fehlbildungen geführt haben könnte - angesichts der Meldungen warnte Spahn vor einer Verunsicherung, wenn jeden Tag neue Erklärungen in Umlauf gebracht würden. "Wir ziehen erst dann Schlussfolgerungen, wenn wir auch etwas wissen", stellte er klar.

Der Leiter der Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, Holger Stepan, sagte im MDR: "Man kann nicht von einer Häufung sprechen, wenn man nicht weiß, wie hoch die Zahl sonst ist." Dennoch sei es verständlich, dass mehrere Fälle in kurzer Zeit zunächst stutzig machten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, den Fällen nachzugehen. Er warnte zugleich vor Spekulationen.

