Warum steuerte ein Mann in Limburg einen gestohlenen Lkw in stehende Autos? Noch immer ist diese Frage unbeantwortet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen und verliert kein Wort über Terror oder Amok.

Ein Mann entwendet einen Lkw, rammt acht Autos und verletzt acht Menschen. Diese Tat vom Montagabend im hessischen Limburg beschäftigt die Ermittlungsbehörden. Terror oder Amok? Diese Frage schwebt über dem Fall. Fest steht, bei dem nach der Tat festgenommenen Mann handelt es sich um einen 32-jährigen Syrer, der 2015 nach Deutschland kam.

Den Ermittlungsstand teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Frankfurt per Pressemitteilung mit: Es werde unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zum Tatmotiv könnten derzeit jedoch keine Angaben gemacht werden, teilte die Behörde mit. "Es wird in alle Richtungen ermittelt." Der Tatverdächtige werde noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Zuvor hatten ZDF und "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise über einen terroristischen Hintergrund der Tat berichtet. Dieser Lesart schloss sich die Staatsanwaltschaft Frankfurt nicht an: Die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es in der Pressemitteilung.

Mann den Sicherheitsbehörden bisher nicht aufgefallen

Der Festgenommene hatte nach Erkenntnissen der Behörden keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Er erhielt 2016 einen subsidiären Schutzstatus in Deutschland. Der Mann mit dem Namen Omar A. I. war deutschen Sicherheitsbehörden laut SWR bislang nicht aufgefallen.

Unmittelbar vor der Tat soll er bereits bei anderen Lkw vergeblich versucht haben, die Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen, berichtet der SWR.

"Lkw-Fahrer geht es den Umständen entsprechend"

Die Spedition, deren Lastwagen entwendet wurde, gab an, Opfer eines Überfalls geworden zu sein. Der Fahrer habe sich zum Zeitpunkt des Überfalls auf Auflieferungstour in der Stadt befunden. "Unserem Lkw-Fahrer geht es den Umständen entsprechend. Unsere Gedanken gelten ihm sowie den Geschädigten", teilte das Logistikunternehmen pfenning mit.

Laut Staatsanwaltschaft überwältigte der Tatverdächtige den Lkw-Fahrer, ohne eine Waffe einzusetzen. Nach der Übernahme des Fahrzeugs sei er nur wenige Meter gefahren, bis er auf einer Kreuzung ungebremst in mehrere stehende Fahrzeuge auffuhr.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass im Zusammenhang mit der Tat zwei Wohnungen im Landkreis Offenbach und im Landkreis Limburg Weilburg durchsucht wurden. Dabei seien Mobiltelefone und USB-Sticks sichergestellt worden.

Lkw-Zwischenfall in Limburg

tagesschau24 11:00 Uhr, 08.10.2019





Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Oktober 2019 um 09:00 Uhr.