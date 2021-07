Nach Explosion in Leverkusen Kaum noch Hoffnung auf Überlebende

Nach der Explosion in einem Chemiepark in Leverkusen hat dessen Leiter kaum Hoffnung, die Vermissten noch lebend zu finden. Die Bürger sollen weiterhin vorsichtig sein, weil noch unklar ist, welche Stoffe in die Luft gelangt sind.

Einen Tag nach der schweren Explosion im Leverkusener Chemiepark mit mindestens zwei Toten und 31 Verletzten hat der Leiter des Parks kaum Hoffnung, die noch vermissten fünf Mitarbeiter zu finden. "Die Hoffnung auf ein Finden der noch vermissten Personen schwindet bei mir persönlich", sagte Lars Friedrich auf Twitter veröffentlichten Video.

Suche nach Vermissten geht weiter

Über Nacht seien Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen worden. Derzeit werde alles vorbereitet, damit die Ermittlungen zur Unglücksursache beginnen können. Die Suche nach den fünf Vermissten gehe indes weiter.

"Es ist die ganze Nacht gesucht worden und nachgelöscht worden und das wird heute im Laufe des Tages fortgesetzt", sagte der Leiter der Leverkusener Feuerwehr, Hermann Greven, in einem Interview mit WDR2. Bis endgültig Klarheit herrsche, werde es noch dauern.

Bürger sollen weiterhin vorischtig sein

Die Explosion hatte sich am Dienstag im Leverkusener Chempark ereignet. Laut Werksleitung ereignete sich die Detonation im Tanklager der Sondermüllverbrennungsanlage des Chemieparks, in der Produktionsrückstände der dort ansässigen Firmen gesammelt und entsorgt werden. Drei Tanks mit organischen Lösungsmitteln gerieten in Brand.

Zunächst lag keine genaue Analyse vor, welche Stoffe sich in der gewaltigen Rauchwolke befunden hatten. Die Betreiberfirma Currenta erklärte, es hätten chlorierte Lösungsmittel gebrannt.

Die Bürger Leverkusens seien wegen niedergegangener Rußpartikel weiterhin zur Vorsicht angehalten. Noch gebe es keine genauen Analyseergebnisse des Landesumweltamtes (LANUV) zu den beobachteten Stoffen.

Polizei beginnt Donnerstag mit Untersuchungen

An Orten, an denen nach dem Unglück Rußniederschläge zu verzeichnen waren, sollen Leverkusener demnach vorsorglich kein Obst oder Gemüse aus dem Garten essen. Auch betroffene Gartenmöbel oder Pools seien besser zu meiden. Wer dringend im Garten arbeiten müsse, sollte dabei vorsorglich Handschuhe tragen.

Die Polizei will am Donnerstag mit Untersuchungen am Unglücksort beginnen. Geplant sei eine erste Begehung zusammen mit einem Sachverständigen und Verantwortlichen des betroffenen Leverkusener Chemparks, sagte ein Polizeisprecher.