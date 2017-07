Die deutsche Staatsspitze, internationale Spitzenpolitiker sowie die Familie Kohl haben sich im Dom zu Speyer versammelt. Bei einem Pontifikalrequiem nehmen sie Abschied vom Altkanzler. Der Dom hatte im persönlichen wie im politischen Leben Kohls eine wichtige Rolle gespielt.

Im Kaiserdom in Speyer findet zurzeit das Pontifikalrequiem für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl statt. Es wird von Bischof Karl-Heinz Wiesemann geleitet.

Im Dom haben sich ungefähr 1500 geladene Gäste versammelt: darunter die deutsche Staatsspitze, internationale Spitzenpolitiker, politische Weggefährten sowie Freunde Kohls. Maike Kohl-Richter, die Witwe Kohls, saß zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton.

Kohls Söhne wurden dagegen nicht im Dom gesehen. Vor allem Kohls älterer Sohn Walter hatte sich kritisch über die Trauerfeierlichkeiten geäußert, weil es keinen Staatsakt für seinen Vater gab.

Im Domgarten können Bürgerinnen und Bürger die Zeremonie auf einer Videoleinwand verfolgen. Dazu haben sich einige Hundert Menschen versammelt.

Der Katholik Kohl war dem Dom zu Speyer eng verbunden - gerne bezeichnete er ihn als seine "Hauskirche". Während seiner Kanzlerschaft zeigte er vielen internationalen Politikern das Gotteshaus.

Nach dem Requiem im Dom und einem militärischen Ehrenzeremoniell der Bundeswehr soll Kohl am Abend auf einem nahe gelegenen Friedhof in Speyer im Freundes- und Familienkreis beigesetzt werden.

Erster europäischer Trauerakt in Straßburg

Am Vormittag hatten in Straßburg Spitzenpolitiker und Weggefährten aus aller Welt Kohl bei einem europäischen Trauerakt die letzte Ehre erwiesen. Viele Gäste fanden dabei sehr persönliche und emotionale Worte.

Kanzlerin Merkel verneigt sich im EU-Parlament vor dem Sarg Helmut Kohls.

Mit der "Mainz" nach Speyer

Der Sarg mit dem Leichnam Kohls war anschließend mit dem Schiff "Mainz" nach Speyer gebracht worden. Ein Ehrenbataillon der Bundeswehr trug den Sarg von Bord, bevor ein Leichenwagen ihn in den Dom brachte. An der Straße standen zahlreiche Menschen Spalier, als der Konvoi vorbeifuhr.

Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen gestorben. Der CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. Eine so lange Amtszeit von 16 Jahren hatte bislang kein bundesdeutscher Regierungschef.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 01. Juli 2017 um 17:00 Uhr.