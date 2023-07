"Letzte Generation" Klimaaktivisten starten bundesweite Proteste Stand: 14.07.2023 09:09 Uhr

Nach den Flughafenblockaden in Hamburg und Düsseldorf haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" wie angekündigt bundesweit Proteste gestartet. Einige Städte versuchen, den Aktionen vorzubeugen.

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben wie angekündigt mit Protestaktionen den Verkehr in mehreren deutschen Städten blockiert. So protestierten sie unter anderem am Kreisverkehr um die Siegessäule in Berlin. Mehrere Menschen klebten sich dort auf die Fahrbahn und blockierten so die Hofjägerallee und die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor.

Einige Protestteilnehmer hatten sich als Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing verkleidet und hielten ein Banner mit der Aufschrift "Wir brechen das Gesetz".

Die "Letzte Generation" teilte mit, dass es auch in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs Aktionen gebe. Nach Angaben der Polizei blockierten Aktivisten zeitweise auch an der Kreuzung Dorotheenstraße/Ebertstraße in Mitte den Verkehr, also unweit des Reichstagsgebäudes.

Vorwurf an Bundesregierung

In Dresden blockierten als Politiker verkleidete Aktivisten die Autobahnabfahrt am Elbepark. In Leipzig besetzten sie ebenfalls eine vielbefahrene Straße. Auch in München, Braunschweig, Freiburg, Ulm, Nürnberg und Potsdam sollen bereits Protestaktionen laufen.

Im gesamten Bundesgebiet plant die Gruppe nach eigener Aussage 36 Sitzblockaden in 26 Städten. Die Aktionen richteten sich den Angaben zufolge gegen die Bundesregierung, der die Gruppierung einen Bruch des Klimaschutzgesetzes vorwarf. "Die Bundesregierung bricht das Gesetz und führt unsere Gesellschaft in den Kollaps. Es ist unsere demokratische Pflicht, dagegen friedlich Widerstand zu leisten", sagte Carla Rochel, Sprecherin der "Letzten Generation".

Nürnberg untersagt Protest

Einige Städte versuchten, den Protestaktionen durch Verfügungen vorzubeugen. So verbot Nürnberg unangemeldete Festklebe-Aktionen per Allgemeinverfügung. Von diesem Freitag an werde für zweieinhalb Wochen angeordnet, "dass bei nicht angezeigten Versammlungen der Gruppe 'Letzte Generation' oder ähnlichen Versammlungen zum Klimaprotest keine Fahrbahnen benutzt werden dürfen und sich teilnehmende Personen nicht ankleben, festketten, festbinden oder niederlassen dürfen", teilte die Stadt mit. Wer sich dem widersetze, müsse mit Geldbußen bis 3000 Euro rechnen - "als Veranstalter oder als Leiter" sogar mit einem Jahr Freiheitsstrafe. "Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste" sowie Versammlungen und Demonstrationen seien nicht betroffen.

In München hatte es Ende 2022 schon eine ähnliche Allgemeinverfügung gegeben. Stuttgart verkündete vor wenigen Tagen, dass Blockaden mit Klebeaktionen auf wichtigen Straßen bis Jahresende untersagt sind.

Flughäfen lahmgelegt

Gestern hatten die Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über Stunden lahmgelegt, indem sie die Zäune überwanden, auf die Rollfelder liefen und sich dort nahe der Start- und Landebahnen festklebten. In Hamburg war der Flugverkehr am ersten Ferientag für einige Stunden komplett eingestellt worden. In Düsseldorf wurden mehrere Flüge umgeleitet oder verspäteten sich.

Politiker und Polizeigewerkschafter forderten schärfere Sicherheitsvorkehrungen und harte Konsequenzen. "Es handelt sich um Straftaten, die von der Justiz konsequent sanktioniert werden müssen", sagte etwas Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte neue Sicherheitsstandards für Flughäfen an.