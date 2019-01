Das Internet vergisst nichts? Der EuGH klärt zurzeit, wie Privatleute von Suchmaschinen fordern können, Links zu löschen. Dazu stellt der Generalanwalt nun seinen Schlussantrag vor. Die Ausgangslage erklärt Christoph Kehlbach.

Von Christoph Kehlbach, ARD-Rechtsredaktion

Damals gaben die obersten Richter der EU einem Spanier Recht. Der hatte von Google verlangt, bestimmte Links aus der Ergebnisliste der Suchmaschine zu entfernen. Diese Links erschienen, wenn man den Namen des Mannes "googelte". Sie führten zu Artikeln einer Tageszeitung, in denen es um die Zwangsversteigerung eines Grundstückes ging, die wegen Schulden des Mannes stattgefunden hatte. Weil das aber schon 1998 war, und die Sache längst erledigt, verlangte der Mann die Löschung der Links - jedenfalls in Zusammenhang mit seinem Namen.

In den zwei Verfahren, die die Richter in Luxemburg aktuell bearbeiten, geht es um das sogenannte "Recht auf Vergessenwerden". Unter diesem Stichwort wurde schon eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von 2014 bekannt.

Die aktuellen Verfahren sind gewissermaßen eine Fortentwicklung des "Google Spanien"-Falles. Der französische Staatsrat will nun eine Präzisierung der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Löschung erreichen. Mehrere Franzosen hatten von Google die Löschung bestimmter Links verlangt.

Doch das Unternehmen hatte sich geweigert. Die Betroffenen beschwerten sich bei der französischen Datenschutzbehörde. Die legte die Fälle zu den Akten - darum die Klagen vor dem EuGH.

In dem zweiten Verfahren geht es um die Reichweite der Löschung. Muss diese nur in dem Land erfolgen, in dem der Kläger lebt? Oder EU-weit, möglicherweise sogar weltweit? Wichtig: Aktuell geht es nur um den Schlussantrag des Generalanwalts am EuGH. Das ist eine Art Gutachten, das für das Gericht nicht bindend ist. Allerdings folgen die EU-Richter in der Mehrzahl der Fälle auch diesem Schlussantrag durchaus. Das Ergebnis wird man dann aber erst in einigen Monaten sehen.