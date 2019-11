Ein neues Gesetz für Reha und Intensivpflege soll zu einer besseren Versorgung der Patienten führen und Missbrauch bekämpfen. Doch Betroffene laufen Sturm. tagesschau.de erklärt die wichtigsten Fakten.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Unter anderem sollen die Eigenanteile für die stationäre Intensivpflege erheblich reduziert werden. Es werden einheitliche Vorgaben für die Qualität der ambulanten Intensivpflegedienste definiert und diese zur engen Zusammenarbeit mit Fachärzten verpflichtet. Krankenhäuser sollen für den Aufwand einer längerfristigen Beatmungsentwöhnung besser vergütet werden. Und: Außerklinische Intensivpflege soll in der Regel in stationären Pflegeeinrichtungen und spezialisierten Wohneinheiten erbracht werden und nur in Ausnahmefällen in der eigenen Wohnung. Dieser Punkt stößt bei Betroffenen auf starken Widerspruch und Empörung.

Kritik entzündet sich vor allem daran, dass die häusliche Pflege in Zukunft die Ausnahme und nicht die Regel sein soll. Im Vorblatt des Gesetzes heißt es:

"Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege werden künftig regelhaft in vollstationären Pflegeeinrichtungen (...) oder in speziellen Intensivpflege-Wohneinheiten, die strengen Qualitätsanforderungen unterliegen, erbracht."

Eine Petition gegen diesen Passus hat mehr als 130.000 Unterschriften erhalten. Betroffene fürchten, dass die Patienten gezwungen werden, die eigenen vier Wände zu verlassen und "in ein Heim abgeschoben" werden. Oder dass sie sich durch Zumutbarkeitsprüfungen gängeln lassen müssen, bei denen sie der Willkür von Sachbearbeitern ausgesetzt wären.

Patienten mit der Erkrankung ALS (amytrophe Lateralsklerose) beispielsweise könnte eine solche Regelung hart treffen. Sie sind in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit in der Regel am ganzen Körper gelähmt und auf künstliche Beatmung angewiesen. Allerdings sind ihre Sinnesorgane meist nicht beeinträchtigt, so dass die Betroffenen durch Bewegungen der Augen oder Augenlider kommunizieren und so am sozialen Leben in ihren Familien weiter teilnehmen können. Viele von ihnen fürchten nun, aus ihrem Zuhause herausgerissen zu werden.