Die Integrationsbeauftragte der Regierung, Widmann-Mauz, hat ihren neuesten Bericht vorgestellt: Deutschland sei ein Einwanderungsland, so ihr Fazit. Trotzdem sei noch viel zu tun - besonders bei der Sprache.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz hat eine positive Bilanz der Integration von Einwanderern gezogen und zugleich weitere Anstrengungen gefordert. Deutschland sei ein Einwanderungsland und "kann Integration" erklärte die die CDU-Politikerin anlässlich der Veröffentlichung des 12. Integrationsberichts in Berlin.

Zieht eine positive Bilanz der Integration von Einwanderern: Die Integrationsbeauftragte der Regierung Widmann-Mauz.

Verpflichtende Sprachtests und bessere Sprachförderung

Es müsse aber in einigen Bereichen mehr getan werden, so Midmann-Mauz. Nachholbedarf sieht sie bei der Bildung von Migranten. So fordert sie insbesondere eine bessere Sprachförderung und deutschlandweit verpflichtende Sprachtests für Kinder vor der Einschulung. Frauen benötigten mehr Unterstützung, damit sie berufstätig sein könnten. Die Quoten bei gut ausgebildeten Einwanderinnen liegen dem Bericht zufolge deutlich unter denen einheimischer Frauen.

Dem Bericht zufolge hat ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland (25,5 Prozent) einen Migrationshintergrund. Von diesen knapp 21 Millionen Menschen hatten 2018 mehr als die Hälfte (52 Prozent) den deutschen Pass. Daher müsse man vom "Wir" und "Ihr" wegkommen, heißt es in dem Bericht: Vielfalt sei Normalität.

Kampf gegen Extremismus

In dem Bericht wird zudem mehr Anstrengungen gegen Fremdenfeindlichkeit gefordert. Nach dem Anschlag von Halle und dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke müsse klar sein, dass Rechtsextremismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit eine reale Gefahr seien, die konsequent und nachhaltig bekämpft werden müsse, so die Integrationsbeauftragte. Das gelte genauso für den islamistischen Extremismus.

Der 12. Integrationsbericht umfasst den Zeitraum von August 2016 bis April 2019. Die Einwanderung ist in diesen Jahren zurückgegangen. 2018 kamen 1,6 Millionen Menschen, 300.000 weniger als noch 2016. Die Mehrheit von 53 Prozent kam aus EU-Ländern. Die Zahl der Asylanträge ist deutlich zurückgegangen, von rund 745.500 im Jahr 2016 auf rund 141.900 in den ersten zehn Monaten dieses Jahres.