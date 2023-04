Künstliche Intelligenz Wissing fordert EU-weite KI-Regeln Stand: 16.04.2023 05:07 Uhr

"Ein Verbot ist der völlig falsche Weg", findet Digitalminister Wissing mit Blick auf Italiens Umgang mit ChatGPT. Stattdessen müsse die EU schnell Regeln für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz erlassen.

Digitalminister Volker Wissing hat sich erneut für EU-weite Regeln für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. Die Europäische Union müsse schnell darauf reagieren, dass KI im Alltag angekommen sei und das Leben der Menschen grundlegend verändern werde, sagte er der "Bild am Sonntag". "Wir müssen jetzt klug reagieren und Künstliche Intelligenz vernünftig regulieren, bevor es dafür zu spät ist. Das darf nicht wieder Jahre dauern", sagte der FDP-Politiker.

Er forderte die schnelle Schaffung eines gesetzlichen Rahmens für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, "der sicherstellt, dass diese neue Technologie nur dann eingesetzt werden darf, wenn sie sich an europäische Werte wie Demokratie, Transparenz und Neutralität hält. KI-Systeme dürfen uns nicht manipulieren, sie müssen uns unterstützen."

Debatte über Umgang mit ChatGPT

Derzeit sorgen ChatGPT, Googles Konkurrenz-Software Bard sowie Programme, die Bilder auf Basis von Text-Beschreibungen erzeugen können, für viel Aufsehen. Zugleich gibt es Sorgen, dass solche Technik auf Basis von Künstlicher Intelligenz zum Beispiel für die Verbreitung falscher Informationen missbraucht werden könnte.

Wissing warnte vor Überreaktionen und nannte als warnendes Beispiel Italien, wo ChatGPT unter anderem wegen Datenschutzbedenken vorläufig gesperrt wurde. "Wenn alle Staaten in Europa diesem Vorbild folgen, werden bei uns keine KI-Anwendungen entwickelt", sagte er. "Dann werden wir uns in Zukunft nur noch mit chinesischen und amerikanischen Systemen auseinandersetzen müssen." Die Gefahr sei, dass totalitäre Machtapparate die KI für ihre Zwecke missbrauchen. "Wir dürfen ihnen nicht das Feld überlassen. Wir brauchen europäische KI-Anwendungen, die auf einer vertrauenswürdigen gesetzlichen Basis entstehen", so der Minister.

"Ein Verbot ist der völlig falsche Weg", sagte Wissing. ChatGPT formuliert seine Texte, indem die Software Wort für Wort die wahrscheinliche Fortsetzung eines Satzes einschätzt. Eine Folge des Verfahrens ist aktuell, dass sie neben korrekten Angaben auch völlig falsche Informationen erfindet - für Nutzer aber kein Unterschied erkennbar ist.