eilmeldung Politikerin der Linkspartei Sahra Wagenknecht gründet eigene Partei Stand: 18.10.2023 18:41 Uhr

Überraschend kommt es nicht: Sahra Wagenknecht will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ihre eigene Partei gründen. Immer wieder hatte die Abgeordnete der Linkspartei gesagt, sie erwäge diesen Schritt.

Lange hatte sie damit geliebäugelt, nun gründet Sahra Wagenknecht ihre eigene Partei. Das ARD-Hauptstadtstudio bestätigte entsprechende Berichte des "Spiegel" und des ZDF, die sich auf das Umfeld der Politikerin berufen.

Laut dem "Spiegel" will sie am Montag eine Pressekonferenz geben, in der sie die Gründung des bereits registrierten Vereins "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V." öffentlich machen will. "BSW" soll demnach für "Bündnis Sahra Wagenknecht" stehen. Bei dem Termin werde die Politikerin auch einen ersten Programmentwurf vorstellen.

Wagenknechts Büro erklärte auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios, man könne die Berichte weder bestätigen noch kommentieren. Noch in der vergangenen Woche sagte die 54-Jährige in einem Gespräch mit tagesschau.de, dass eine mögliche Partei frühestens 2024 gegründet werden könnte.

Mit einem Verein könnten Wagenknecht und ihre Unterstützer allerdings bereits an den Europawahlen und den Landtagswahlen 2024 in Brandenburg teilnehmen - sofern sie weitere Auflagen als "politische Vereinigung" erfüllen. Zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen dürfen hingegen nur Parteien antreten.

Einen Austritt aus der Linkspartei wolle Wagenknecht nach jetzigem Stand am Montag ebenso wenig bekannt geben wie ihren Austritt aus der Bundestagsfraktion, heißt es in dem Bericht des "Spiegel". In ihrem Umfeld gehe man aber davon aus, dass der Austritt mit dieser Pressekonferenz "besiegelt" sei.

Bereits seit Monaten wird spekuliert, ob die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei ihre eigene Partei gründen wird oder nicht. Zuletzt betonte sie, sie wolle sich bis zum Jahresende festlegen. Zwischen Wagenknecht und ihrer jetzigen Partei gibt es seit Jahren Streit. Zuletzt hatten mehr als 50 Mitglieder der Linken den Parteiausschluss der 54-Jährigen gefordert.