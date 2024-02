Nancy Faeser, Bundesinnenministerin

Da wir in europäischen Nachbarstaaten gesehen haben - beispielsweise in Polen -, wie schnell es ging, dass bei den obersten Gerichten plötzlich ein zusätzlicher Senat für politische Angelegenheiten gegründet wurde, sehen wir doch ganz dringlich diese Notwendigkeit, dass so was auch in Deutschland passieren kann.