Russische Invasion in die Ukraine Bundesweiter Protest gegen den Krieg Stand: 13.03.2022 13:46 Uhr

Erneut protestieren heute bundesweit Menschen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Die wohl größte Demonstration hat in Berlin begonnen. Die Veranstalter hatten hier 100.000 Teilnehmer angemeldet.

In mehreren deutschen Städten gehen erneut Zehntausende Menschen gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine auf die Straße. Die größte Demonstration war in Berlin angekündigt und startete am Mittag auf dem Alexanderplatz.

Wie viele Menschen zu Beginn der Großdemonstration mit dem Motto "Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin zusammenkamen, war nicht klar. Nachrichtenagenturen berichteten zunächst von Tausenden Teilnehmern. Das Bündnis aus Gewerkschaften und Kirchen sowie Umweltschutz- und Friedensorganisationen, das zu dem Protest aufgerufen hatte, hatte im Vorfeld 100.000 Teilnehmer angemeldet. Laut dpa waren 550 Polizisten rund um die Demonstration im Einsatz.

Teilnehmer jeden Alters

Die Demonstrierenden sollten vom Alexanderplatz über die Straße des 17. Juni ziehen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete von einem breiten Spektrum an Teilnehmern: junge und alte Menschen sowie Familien mit Kindern hätten sich dem Protest angeschlossen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe warnten schon vor Beginn der Demonstration vor Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr im Bereich der Innenstadt. Busse und Straßenbahnen könnten eventuell nicht im gewohnten Takt bedient werden.

Protest auch in anderen Großstädten

Auch in anderen Städten Deutschlands hatte das Bündnis "Stoppt den Krieg", dem sich mehr als 40 Organisationen angeschlossen haben, zu Protestaktionen aufgerufen. In Hamburg begann am frühen Nachmittag eine Demonstration am Jungfernstieg, zu der 10.000 Teilnehmer erwartet wurden, wie der NDR berichtet. Auch in Frankfurt, Stuttgart oder Leipzig wollten Menschen wieder gegen die Invasion in der Ukraine demonstrieren.

Seit dem Ausbruch des Krieges wurde bundesweit bereits mehrfach gegen den Angriff auf die Ukraine demonstriert. In Hamburg gingen am vergangenen Wochenende etwa 30.000 Demonstrierende auf die Straße. Und in Berlin hatten sich am 27. Februar - drei Tage nach Kriegsbeginn - mehrere Hunderttausend Menschen an einer Demonstration beteiligt, weit mehr als damals von den Veranstaltern erwartet.