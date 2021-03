Überblick Corona-Lockerungen Wie Schnelltests helfen sollen

Trotz steigender Infektionszahlen soll das öffentliche Leben in Deutschland vorsichtig wieder hochfahren - ein Balanceakt, der auch durch massenhafte Schnelltests abgesichert werden soll. Kann das funktionieren?

Die Ausgangslage

Viel war in den vergangenen Wochen von Schnelltests die Rede, sie wurden als "Game-Changer" in der Pandemie gespriesen, als Allheilmittel und Wunderwaffe. Gesundheitsminister Jens Spahn schraubte die Erwartungen zusätzlich hoch, als er Gratis-Schnelltests für alle zum 1. März versprach. Nach einem Jahr Pandemie überfällig, könnte man meinen. Doch der CDU-Politiker musste seine Ankündigung wieder kassieren, weil er zu voreilig war und kein fertiges Konzept dazu in der Schublade hatte.

Jetzt sollen sie aber kommen. Flächendeckend, kostenlos und regelmäßig. Bis allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden könne, stellten "regelmäßige Corona-Tests einen wichtigen Baustein dar, um mehr Normalität und sichere Kontakte zu ermöglichen", heißt es im Beschluss von Bund und Ländern.

Was ist konkret geplant?

Alle Menschen in Deutschland sollen ab Montag, 8. März, die Möglichkeit haben, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Personal in Schulen und Kitas sowie Schülerinnen und Schüler sollen pro "Präsenzwoche" mindestens einen kostenlosen Schnelltest erhalten.

Beschäftigten, die nicht zu Hause arbeiten, soll in Unternehmen ein Test angeboten werden. Hier ist aber noch vieles unklar. Bis Ende der Woche soll es dazu eine Einigung mit der Wirtschaft geben. Alle Bürger ohne Corona-Symptome sollen über ihre Kommune kostenlos einen Schnelltest machen können - und zwar in Testzentren, Apotheken oder Arztpraxen. Sie müssen von geschultem Personal vorgenommen werden. Die Kosten übernimmt ab dem 8. März der Bund. Eine "Taskforce Testlogistik" soll die "größtmögliche Verfügbarkeit und zügige Lieferung von Schnelltests" sicherstellen.

Was kostet das?

In der aktualisierten Corona-Testverordnung beziffert das Gesundheitsministerium die Kosten für mehr Schnelltests. "Je eine Million Testungen entstehen dem Bund Kosten in Höhe von bis zu 21 Millionen Euro, davon bis zu sechs Millionen Euro für Sachkosten und bis zu 15 Millionen Euro Durchführungskosten", heißt es in der Verordnung, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Gibt es denn genug Schnelltests?

Hier gehen die Einschätzungen auseinander. Ja, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Schnelltests seien millionenfach da. "Die haben wir in großer Menge. Und deshalb trauen wir uns auch zu, ab 8. März solche Angebote zu machen." Laut Kanzleramtsminister Helge Braun liegen bei den Herstellern Schnelltests in "dreistelligen Millionenanzahlen auf Halde". Und auch Selbsttests würden rasch folgen. Vizekanzler Olaf Scholz sprach im ARD-Morgenmagazin von einer "kurzen Übergangsphase", nach der genügend Tests zur Verfügung stünden. Die Opposition bezweifelt die Angaben und kritisiert eine aus ihrer Sicht fehlende beziehungsweise zu späte Teststrategie.

Wie konkret ist die Teststrategie?

Nach Ansicht des Deutschen Städte- und Gemeindebunds sind die Beschlüsse zu den Tests zu unkonkret. Die Organisation liege bei den Ländern und Kommunen. Der Verband bezog sich hier ausdrücklich auf die Schnelltests und die Selbsttests. "Wie sich die Eigentests in das System einfügen sollen, wie der Nachweis dokumentiert wird, wie lange er gewisse Zugänge ermöglichen soll, wird leider noch nicht beantwortet", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rheinischen Post".

Auch die Apotheken forderten die Politik auf, nachvollziehbare Regeln für die beschlossene Ausweitung der kostenlosen Corona-Tests zu schaffen. Notwendig seien "klare und detaillierte Rahmenvorgaben, welche Personengruppen wie oft kostenfrei in Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren getestet werden sollen", sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, den Funke-Zeitungen. Unklar sei zudem, welche Vergütung vorgesehen ist, bemängelte sie.

Was ist der Unterschied zwischen Schnelltests und Selbsttests?

Schnelltests werden durch geschultes Personal gemacht - etwa in Testzentren oder Praxen. Dafür wird ein tiefer Nasen- oder Rachenabstrich genommen, was nicht ganz einfach und für viele auch nicht so angenehm ist. Die Auswertung läuft dann ähnlich wie bei Schwangerschaftstests: Die Probe kommt auf einen Streifen, der mit einer Verfärbung reagiert. Das Ergebnis soll in 15 bis 20 Minuten da sein. Schnelltests werden auch jetzt schon vereinzelt genutzt, etwa in Pflegeheimen, Kliniken oder in Kitas und Schulen.

Selbsttests hingegen soll jeder selbst anwenden können - auch ohne extra Schulung, es gibt aber Gebrauchshinweise. Dafür kann man sich zum Beispiel einen Abstrich vorn in der Nase nehmen oder Spuck- und Gurgeltests machen. Perspektivisch sollen sie in Schulen und Kitas zum Einsatz kommen, weil sie einfacher anzuwenden sind. Doch auch im privaten Kontext sind sie sinnvoll, weil sie mehr Sicherheit geben können, etwa vor Familientreffen. Denkbar wären aber auch Selbsttests unter "Aufsicht" vor Ort direkt durch Veranstalter - zum Beispiel als Voraussetzung, um Restaurants, Theater oder Kinos zu betreten. In Kürze soll es Selbsttests auch bei Discountern zu kaufen geben. Bei Selbsttests sind inzwischen sechs Produkte amtlich zugelassen.

Was ist der Haken bei den schnellen Tests?

Sie sind nicht so genau und bieten nur eine Momentaufnahme. Die Bundesregierung schränkt denn auch ein, Schnelltests lieferten nur ein Ergebnis für einen Tag. Und auch ein negatives Ergebnis sei "kein Freibrief", sich etwa nicht mehr an Abstand und Maskenregeln zu halten - zumal immer auch die Gefahr "falsch negativer" oder "falsch positiver" Tests besteht. Das Robert Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut halten Schnelltests vor allem in jener Phase für sinnvoll, wenn Infizierte eine hohe Viruslast haben - also ein bis drei Tage vor ersten Symptomen und in den ersten sieben Tagen der Erkrankung. Dann könne man Infizierte und enge Kontaktpersonen gezielt isolieren.

Was tun bei einem positiven Ergebnis?

Wer positiv getestet wird, muss sich isolieren und einen zuverlässigeren PCR-Test machen. Schließlich gilt ein positives Ergebnis laut RKI nur als "Verdacht" auf eine Infektion - für eine "Diagnose" muss ein PCR-Test im Labor das noch bestätigen. Auch der soll gratis sein. Viel wird auch von der Eigenverantwortung abhängen, gerade bei den Selbsttests. Wenn Laien sich selbst testen, stelle das auch hohe Anforderungen an das daraus resultierende selbstverantwortliche Handeln, schreibt das RKI. "Es ist erforderlich, dass sich die positiv getestete Person in Absonderung begibt, das heißt Kontakte konsequent reduziert, und sich telefonisch mit dem Hausarzt oder einem geeigneten Testzentrum in Verbindung setzt."