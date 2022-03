Wahl im Saarland SPD holt absolute Mehrheit Stand: 27.03.2022 21:43 Uhr

Bei der Landtagswahl im Saarland erreicht die SPD laut dem vorläufigen Ergebnis mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit. CDU und Linkspartei stürzen ab. Den Grünen fehlen demnach wenige Stimmen für den Einzug ins Parlament.

Die SPD hat mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger bei der Landtagswahl im Saarland die absolute Mehrheit erreicht. Laut vorläufigen amtlichen Ergebnis legten die Sozialdemokraten zweistellig zu und erzielten 43,5 Prozent.

Die CDU unter Ministerpräsident Tobias Hans brach auf 28,5 Prozent ein. Nach mehr als 22 Jahren CDU-geführter Landesregierungen wird nun die bisherige Wirtschaftsministerin Rehlinger die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar werden. Einen Koalitionspartner benötigt sie nicht. Ihre SPD kommt auf 29 der 51 Landtagsmandate.

Grünen verfehlen Einzug um 23 Stimmen

Die Grünen scheiterten laut dem vorläufigen Ergebnis mit 4,99502 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Damit hat die Partei den Wiedereinzug in den Landtag um genau 23 Stimmen verfehlt. Von den insgesamt 452.411 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen 22.598 auf die Grünen. Um über die Fünfprozenthürde zu kommen, hätte die Partei allerdings 22.621 Stimmen benötigt - also genau 23 mehr.

Die Wahlleitung wies allerdings darauf hin, dass sich bis zum amtlichen Endergebnis noch "Abweichungen" ergeben könnten - insofern könnten die Grünen mit viel Glück eventuell doch noch in den Landtag kommen, dem sie die letzten fünf Jahre nicht angehörten.

Die Linke scheitert deutlich

Der FDP fehlten laut Ergebnis immerhin 1003 Stimmen zum Einzug in den Landtag. Die Liberalen erhielten 21.618 Stimmen, dies entsprach 4,8 Prozent. Die Linke scheiterte deutlich mit 2,6 Prozent

Die einzige Partei, die es neben SPD und CDU in den Landtag schaffte, ist die AfD. Die Rechtspopulisten kamen auf 5,7 Prozent. Die erste Landtagswahl seit der Bundestagswahl vor einem halben Jahr war auch ein Stimmungstest für die neue Bundesregierung.