Pyrotechnik in Stadien Zweifel an der Kollektivstrafe Stand: 03.11.2021 21:49 Uhr

Wer ist zur Verantwortung zu ziehen, wenn Fans in Fußballstadien verbotene Pyrotechnik zünden? Wenn es nach dem FC Carl Zeiss Jena geht nicht die Vereine, obwohl der DFB das so vorsieht. Nun steht eine Entscheidung beim BGH an.

Von Bernd Wolf, ARD-Rechtsredaktion

Sommer 2018: Fans des damaligen Drittligisten FC Carl Zeiss Jena zündeten in mehreren Liga- und Pokalspielen Pyrotechnik wie Bengalische Fackeln, Blinker und Nebeltöpfe. Feuerzeuge flogen auf das Spielfeld, Papierrollen in Richtung Schiedsrichterassistenten. Die Spiele verzögerten sich, der Stadionsprecher rief zur Ordnung.

Ein Schiedsgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte daraufhin gegen den Club eine Geldstrafe von knapp 25.000 Euro - wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans. 8.000 Euro davon dürfe Carl Zeiss Jena für Sicherheitstechnik und Gewaltprävention verwenden. Der Fußballclub aus Thüringen klagte dagegen. Man habe alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

"Wir tun alles, können es aber nicht vermeiden", sagte der Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, Chris Förster. Deswegen trage man keine Schuld, eine Strafe ohne Schuld aber verbiete die Verfassung. Süffisant fügte der Fußballmanager hinzu, der DFB selbst könne Pyro im Stadion nicht verhindern.

DFB-Bundesgericht bestätigte Urteil

Zwar können sich die Vereine nach einem früheren Urteil des Bundesgerichtshof Strafzahlungen an den DFB von den Krawallmachern zurückholen, aber die muss man eben erst mal finden. Das Bundesgericht des DFB und das Oberlandesgericht Frankfurt am Main bestätigten die 25.000-Euro-Strafe. Juristisch kämpft Carl Zeiss Jena, heute Regionalliga Nordost, auch gegen das Verbandsrecht des Deutschen Fußball-Bundes.

Jeder Profiverein muss sich ihm unterwerfen Er verzichtet darauf, im Streitfall ordentliche, staatliche Gerichte anzurufen. Und tatsächlich könnte selbst der Bundesgerichtshof, das höchste deutsche Zivilgericht, den Schiedsspruch des DFB nur aufheben, wenn dieser gegen die öffentliche Ordnung, den Ordre Public, verstieße. Das sei eine sehr hohe Hürde, meinte bei der Verhandlung im Juli der Vorsitzende Richter.

Verbandsautonomie steht auf dem Spiel

Zuversichtlich ist deswegen auch DFB-Anwalt Thomas Summerer vor dem Urteil. Bekäme der FC Carl Zeiss Jena am Donnerstag dennoch recht, würde dieses Urteil die Verbandsautonomie des DFB schwächen. Die gängigen Geldstrafen gegen Fußballklubs für das Verhalten ihrer randalierenden Fans und Pyro-Zünder stünden dann auf der Kippe.