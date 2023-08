Baerbocks Regierungsfliege Panne verhindert Weiterflug auch im zweiten Anlauf Stand: 15.08.2023 01:36 Uhr

Eigentlich wollte Außenministerin Baerbock schon längst in Australien sein. Doch ihre Regierungsmaschine macht schon wieder Probleme - und musste nun erneut nach Abu Dhabi umkehren.

Außenministerin Annalena Baerbock musste ihre Weiterreise nach Australien bereits zum zweiten Mal wegen technischer Probleme am Regierungsflugzeug unterbrechen.

Die Airbus-Maschine musste kurz nach dem Start Richtung Sydney am späten Abend nach Abu Dhabi zurückkehren, bestätigte der Sprecher des Auswärtigen Amtes in der Nacht auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter. "Das technische Problem ist trotz vorangegengener Flugtests soeben wieder aufgetreten. Wir kehren nach Abu Dhabi um. Das ist sehr ärgerlich".

Auch die deutsche Luftwaffe berichtete auf der Social-Media-Plattform über den Abbruch der Reise. "#A340 - Einsatz abgebrochen. Der Fehler ist bei der jetzt wieder aufgetankten Maschine erneut aufgetreten. Wir landen wieder in Abu Dhabi."

Baerbock: "Manchmal ist es wirklich verflixt"

Ein technischer Defekt an den Flügelklappen der Maschine hatte zuvor bereits einen vorübergehenden Abbruch der Reise nach Australien erzwungen. Am Abend hatte der Sprecher des Auswärtigen Amtes noch auf X bestätigt, dass das Flugzeug flugbereit sei und die unterbrochene Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi fortgesetzt werde.

Doch dann kam alles anders. "Wenn Sie auf die Monitore schauen, dann werden Sie auch das gleiche Flugverhalten wie gestern wiedererkennen. Wir sind gerade am Kreisefliegen. Uns ist tatsächlich leider das gleiche Problem, was wir gestern hatten, wieder passiert", sagte der Flugkapitän nach Angaben eines dpa-Reporters an Bord der Maschine.

Der Flieger war nach dem Start um 1.00 Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) in Abu Dhabi zu Anfang zwar gestiegen, nahm aber kein Tempo auf. 15 Minuten nach dem Abheben drehte der Airbus vom Typ A340-300 dann erneut vom Kurs ab und flog zurück in Richtung des Wüstenemirats, wo er schließlich um 2.57 Uhr Ortszeit wieder landete. Baerbock gab sich in einer ersten Reaktion zerknirscht: "Manchmal ist es wirklich verflixt."