Ampel erzielt Einigung 2,4 Milliarden Euro für Kindergrundsicherung Stand: 28.08.2023 10:40 Uhr

Die Bundesregierung spricht von einem "Neustart der Familienförderung": Bei der Kindergrundsicherung gibt es eine Einigung - nach monatelangem Streit. Von 2025 an sind laut ARD-Hauptstadtstudio Mehrausgaben von 2,4 Milliarden Euro eingeplant.

Die Ampelkoalition plant für die Kindergrundsicherung ab 2025 Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro ein. Das geht aus einem Papier hervor, auf das sich die Bundesregierung in der vergangenen Nacht geeinigt hat und das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.

Die Bundesregierung spricht darin von einem "Neustart der Familienförderung". Die verschiedenen staatlichen Finanzhilfen würden gebündelt und zu einer einzigen Förderleistung. Von der Kindergrundsicherung würden "alle Kinder und Jugendliche profitieren und ihre Ansprüche ohne bürokratische Hürden geltend machen können".

Die Kindergrundsicherung besteht demnach aus einem einkommensunabhängigen "Kindergarantiebetrag" (bisher bekannt als Kindergeld) sowie einem altersabhängigen "Kinderzusatzbetrag", der vom Einkommen abhänge. Dafür solle der bisherige Kinderzuschlag weiterentwickelt werden. Auch Kinder, deren Eltern Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, sollten profitieren.

"Bedarf an Lebenswirklichkeit angepasst"

Die Ausgaben dürften in der Folge aber weiter steigen, denn auch das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum, das ausschlaggebend ist für die Höhe des Bürgergeldes, soll neu bemessen werden. "Damit wird der Bedarf für Kinder an die aktuelle Lebenswirklichkeit angepasst", heißt es in dem Papier. "In der Folge werden sich die Regelbedarfe im Kinderzusatzbetrag erhöhen."

Familienservice als zentrale Plattform

Künftig soll es dem Papier zufolge eine Anlaufstelle für alle Kinderleistungen geben: Den Familienservice der Bundesagentur für Arbeit. Unabhängig vom Erwerbsstatus der Eltern sollten alle Kinder gleichbehandelt werden. Zudem solle ein "Kindergrundsicherungs-Check" entwickelt werden. Ziel sei es, geschützt auf verschiedene Daten zurückgreifen zu können um abzugleichen, ob eine Familie Anspruch auf den Kinderzusatzbetrag hat.

Der Einigung im Kanzleramt auf nun zunächst 2,4 Milliarden Euro war ein monatelanger Streit zwischen Grünen und FDP in der Koalition vorausgegangen. Bislang wollte Finanzminister Christian Lindner (FDP) für das kommende Haushaltsjahr nur zwei Milliarden Euro dafür einplanen. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) forderte bis zu zwölf Milliarden Euro und blockierte kürzlich ein Gesetz des Finanzministers zu Steuerentlastungen. Am Vormittag will sie mit Lindner und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) weitere Einzelheiten der Einigung vorstellen.

SPD-Chefin Saskia Esken begrüßte die Einigung als "sehr gute Nachricht". "Die Kindergrundsicherung ist ein Meilenstein im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland", sagte Esken der "Rheinischen Post". Jedes fünfte Kind in Deutschland lebe in Armut oder sei davon bedroht. Diesen Kindern mangele es an vielem, was für andere selbstverständlich sei.