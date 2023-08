Streit in der Ampelkoalition Kindergrundsicherung auf der Zielgeraden? Stand: 27.08.2023 18:30 Uhr

Bundesfinanzminister Lindner rechnet nun "sehr kurzfristig" mit der Einigung auf Eckpunkte im Koalitionsstreit über die Kindergrundsicherung. Er verbreitete damit ebenso wie zuvor Kanzler Scholz Hoffnung auf ein rasches Ende des lang andauernden Disputs.

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner geht von einer schnellen Einigung auf Eckpunkte im Koalitionsstreit über die geplante Kindergrundsicherung aus. "Ich rechne damit, dass wir sehr kurzfristig eine Einigung über die Eckpunkte haben, was getan werden soll", sagte der FDP-Chef im "Sommerinterview" des ZDF in Berlin vor einer neuerlichen Verhandlungsrunde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne).

Auf die Nachfrage, ob das bis zur Kabinettsklausur an diesem Dienstag und Mittwoch geschehen werde, ergänzte Lindner: "Ich will jetzt nicht selber Termine nennen, sondern ich sage: sehr rasch." Am Dienstag kommen Scholz und seine 16 Minister zu ihrer fünften Kabinettsklausur im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin zusammen.

Um Details wird noch gerungen

Laut Lindner wird es aber auch nach der Einigung auf Eckpunkte noch sehr viel Technisches geben, das geklärt werden müsse. Verbände und Länder würden beteiligt werden, und erst dann werde es einen fertigen Gesetzentwurf geben, der an den Bundestag gehe. "Wir werden rasch eine grundlegende Einigung und Verständigung auf die Eckpunkte haben", betonte der Finanzminister. "Das gesamte Verfahren wird noch etwas brauchen."

Laut Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird noch viel um Details gerungen. So sollen etwa die Leistungen der verschiedenen Behörden als Auszahlung gebündelt werden, sodass auch nur ein Antrag gestellt werden müsse.

Auch Scholz stellt baldige Einigung in Aussicht

Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Scholz eine Einigung der Koalition bei der Kindergrundsicherung bis kommende Woche angekündigt. "Die Bundesregierung wird bis nächste Woche klären, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet wird", hatte der SPD-Politiker am Samstag den Zeitungen der Mediengruppe Bayern gesagt.

Seit Wochen sind sich Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner über die Umsetzung des Großprojekts der Ampel-Koalition uneins. Bislang will Lindner für das kommende Haushaltsjahr nur zwei Milliarden Euro dafür einplanen. Paus fordert bis zu zwölf Milliarden Euro und blockierte kürzlich ein Gesetz des Finanzministers zu Steuerentlastungen.

Mit der Kindergrundsicherung sollen Leistungen für Familien zusammengefasst und nach dem Willen der Grünen auch erhöht werden. Die FDP sieht Leistungserhöhungen kritisch und hatte unter anderem auf das bereits erhöhte Kindergeld verwiesen.

Merz: Mehr Geld löst die Probleme nicht

CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte am Sonntag ARD-Sommerinterview mit Blick auf die Kindergrundsicherung, dass mehr Geld die Probleme nicht löse. "Die bessere Lösung wäre mehr Unterstützung der Kinder, bessere Bildungseinrichtungen, bessere Betreuungsmöglichkeiten." Nötig sei jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor einem aufwendigen Behördenumbau. Das Projekt sollte daher auf ein Mindestmaß zurückgeschnitten werden, das sich in bestehende Strukturen einfüge. Zudem sei es äußerst ambitioniert, eine neue Leistung ab 2025 automatisiert und digital erbringen zu wollen. Sager schlägt vor, das Bürgergeld für Kinder zu erhöhen.