K-Frage in der Union Laschet will die Entscheidung - sofort

CDU-Chef Laschet will die K-Frage in der Union noch heute Abend klären. Im CDU-Vorstand bekräftigte er seine Bereitschaft zur Kandidatur. Zuvor hatte CSU-Chef Söder erklärt, ein klares Votum zu akzeptieren.

Im Machtkampf mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder um die Kanzlerkandidatur will CDU-Chef Armin Laschet noch heute Abend eine Entscheidung herbeiführen.

Zuvor habe der Berliner CDU-Chef Kai Wegner in den zur Stunde laufenden Beratungen des CDU-Vorstands dafür plädiert, die Entscheidung zu verschieben und ein Votum der Bundestagsfraktion und der Kreisvorsitzenden herbeizuführen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich in der Runde dafür ausgesprochen, in der K-Frage die Basis anzuhören. Auch Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen plädierte dafür, am heute Abend noch keine Entscheidung zu treffen.

Laschet bestehe dagegen auf eine Abstimmung, hieß es. "Wir sollten heute entscheiden, wie wir es uns am Anfang vorgenommen haben", sagte er demnach. Laschet bekräftigte seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur, heute Abend wolle er jedoch eine "offenen Debatte", sagte Laschet laut Teilnehmern. Dabei müsse es um die Frage gehen, wer der bessere Kanzlerkandidat für die Union sei.

Schlagabtausch zwischen ostdeutschen CDU-Politikern

Diesbezüglich lieferten sich mehrere ostdeutsche CDU-Politikern einen heftigen Schlagabtausch über die Stimmung in den ostdeutschen Ländern.

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, wies nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auf eine große Unterstützung der Parteibasis für Söder im Osten hin. Er nehme dort eine Präferenz für den CSU-Chef wahr, sagte er demnach. Er habe allerdings persönlich kein Votum für Söder abgegeben, hieß es weiter. Haseloff, in dessen Land am 6. Juni Landtagswahlen anstehen, habe auch auf Söders gute Umfragewerte hingewiesen.

Der Fraktionschef der CDU in Brandenburg, Jan Redmann, habe sich daraufhin klar für Laschet eingesetzt. Redmann wurde mit den Worten zitiert: "Ich widerspreche Reiner Haseloff ausdrücklich. Im Osten gibt es ein gemischtes Bild." So gebe es im Präsidium der CDU Brandenburg klare Mehrheiten für Laschet. Redmann plädierte für eine Entscheidung durch den Vorstand, da dieser repräsentativer sei als eine Konferenz der Kreisvorsitzenden.

Der Thüringer CDU-Landeschef Christian Hirte sprach sich demnach für Söder aus. Zugleich sei aber auch auf die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen worden, wo es ein eindeutiges Votum für Laschet gebe

.

Klöckner: Stimmung in Rheinland-Pfalz tendiert zu Söder

Auch die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und stellvertretende Bundesparteichefin Julia Klöckner berichtete demnach von einem eindeutigen Meinungsbild für Söder bei einer Sitzung der Landespartei am Nachmittag - dies sei aber kein Votum gewesen. Dabei hätten sich die Mitglieder jedoch klar für Laschet als Parteichef ausgesprochen. Es habe sich nur um ein Stimmungsbild und kein Votum gehandelt.

Bremens Landeschef Carsten Meyer-Heder sprach sich dagegen für Laschet als Kanzlerkandidaten aus.

"Laschet ist hervorragender Kanzlerkandidat für uns"

Auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther unterstützen Laschet. Günther wurde mit den Worten zitiert: "Der Parteivorsitzende ist ein hervorragender Kanzlerkandidat für uns." Der Bundesvorstand habe sich vergangene Woche aus guten Gründen für Laschet ausgesprochen, dies müsse gelten. Weiter sagte der Ministerpräsident laut Teilnehmern: "Armin Laschet strahlt das aus, was wir in diesen Zeiten brauchen."

Im Vorstand gebe es mehr als 40 Wortmeldungen, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen. Laschet bezeichnete es als "sehr wichtiges Signal", dass Söder klar gemacht habe, dass er ein eindeutiges Votum des CDU-Bundesvorstands akzeptieren werde. Viele Mitglieder hätten ihm in den vergangenen Tagen gesagt: "Du musst stehen", und sie hätten ihn ausdrücklich unterstützt, sagte Laschet demnach.

Söder: "Wird es Armin, hat er meine Unterstützung"

Söder hatte am Nachmittag angekündigt, seine Kanzlerkandidatur an das Votum des CDU-Bundesvorstands zu knüpfen. "Wenn die CDU heute Abend souverän zu einer klaren Entscheidung kommt, werden wir das respektieren", sagte er nach einer CSU-Präsidiumssitzung in München.

Er selbst sei zu einer Kanzlerkandidatur bereit, wenn er breite Unterstützung aus der großen Schwesterpartei CDU bekomme, fügte er hinzu. "Breite Unterstützung heißt, wenn Vorstand, Fraktion und Basis das gemeinschaftlich wollen", betonte Söder. "Wird es Armin, hat er meine volle Unterstützung. Darauf kann er sich zu 100 Prozent verlassen", sagte der bayerische Ministerpräsident.

Seit mehr als einer Woche streiten Laschet und Söder über die Frage, wer von ihnen als Kanzlerkandidat für die Union zur Bundestagswahl am 26. September antritt. Eigentlich hatten sie bis Sonntag eine Lösung präsentieren wollen. In der Nacht zum Montag berieten beide rund dreieinhalb Stunden in einem Gebäude des Bundestags in Berlin. Es gab aber am Ende keine Einigung.