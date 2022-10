Habeck in den tagesthemen "Ich kann mit diesem Weg gut leben" Stand: 17.10.2022 23:49 Uhr

Wirtschaftsminister Habeck hat die Entscheidung des Bundeskanzlers zur AKW-Laufzeitverlängerung in den tagesthemen verteidigt. Er könne mit diesem Weg gut leben. Es sei eine unübliche Lösung einer verfahrenen Situation.

Wirtschaftsminister Robert Habeck glaubt, dass die Grünen Kanzler Olaf Scholz und der Regierung weiter die Treue halten. Scholz hatte in einem Brief an Habeck und andere Ministerien angeordnet, dass die gesetzliche Grundlage für einen Weiterbetrieb aller drei deutschen Atomkraftwerke bis längstens zum 15. April 2023 geschaffen werden soll.

"Deutschland und Europa befinden sich in einer schweren Krise", sagte Habeck im Interview mit den tagesthemen. "In dieser Situation die Regierung aufs Spiel zu setzen, scheint mir überhaupt nicht verhältnismäßig. Das kann eigentlich nicht passieren", betonte der Grünen-Politiker.

Grüne gegen Weiterbetrieb des Meilers Emsland

Die Grünen wollten eigentlich nur die beiden süddeutschen Kernkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg bis zum nächsten Frühjahr als Reserve in der Energiekrise behalten. Den Weiterbetrieb des Meilers Emsland lehnten sie dagegen ab. Noch am Wochenende hatten die Grünen ihre Positionen auf einem Parteitag in Bonn festgezurrt. Der Koalitionspartner FDP hielt dies für unzureichend und wollte längere Laufzeiten. Seit Wochen stritten die Koalitionäre darüber.

Da Scholz nun jedoch von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machte, müssen die Grünen jetzt aber wohl auch den Weiterbetrieb von Emsland akzeptieren. Im Interview mit den tagesthemen wollte Habeck dies nicht als Schmach interpretieren. Vielmehr sei der Schritt, den Scholz nun gegangen sei, eine "unübliche Lösung einer verfahrenen Situation". "Ich kann mit diesem Weg gut leben", so Habeck. Es sei ein Vorschlag, der mit der Richtlinienkompetenz die ganze Autorität des Kanzlers einbringe.

Habeck übt auch Kritik

Habeck betonte in diesem Zusammenhang, die Anweisung von Kanzler Scholz im Koalitionsstreit um die Laufzeiten zu akzeptieren. Er werbe dafür, dass dieser Weg zuendegangen werde. Der Grünen-Politiker kündigte an, diesen in Zukunft zu bewerben. Die Diskussion zwischen den Koalitionspartnern Grünen und der FDP habe gezeigt, dass die Frage der Atomenergie eine hoch aufgeladene Frage sei, die Generationen geprägt hätte.

Gleichwohl ließ der Wirtschaftsminister auch Kritik anklingen. "Es wäre besser gewesen, wenn dieser Vorschlag noch vor dem Parteitag der Grünen gekommen wäre", sagte Habeck. Doch im Zuge der Niedersachsen-Wahl am vorvergangenen Wochenende hätten manche Akteure länger gebraucht, sich abzustimmen.