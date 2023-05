Gesetzentwurf liegt vor Ampel einigt sich auf Vereinfachung der Einbürgerung Stand: 19.05.2023 08:45 Uhr

Die Ampel hat sich auf eine Reform des Einbürgerungsrechts geeinigt. Grundsätzlich sollen Migranten schneller den deutschen Pass bekommen. Nach Drängen der FDP wurde der ursprüngliche Entwurf in zwei Punkten verschärft.

Nach langen Diskussionen hat sich die Ampelkoalition in Grundzügen auf eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts geeinigt. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Zuerst hatten die "Süddeutsche Zeitung" (SZ), die "Bild"-Zeitung und die "Rheinische Post" (RP) darüber berichtet.

Die Reform sieht demnach eine deutliche Vereinfachung der Einbürgerung und Integration vor. So sollen Migrantinnen und Migranten bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland zu Staatsbürgern werden können statt bislang nach acht Jahren. Bei "besonderen Integrationsleistungen" wie guten Sprachkenntnissen, ehrenamtlichem Engagement oder sehr guten Leistungen im Job soll eine Einbürgerung schon nach drei Jahren möglich sein, wie die "SZ" berichtet. Der Zeitung liegt der 49-seitige Gesetzentwurf vor, auf den sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Justizminister Marco Buschmann von der FDP geeinigt haben.

Nur mündliche Sprachnachweise für Menschen über 67 Jahre

Auch in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen schneller Deutsche werden können. Die Bedingung: Ein Elternteil muss seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland leben. Bislang galt das erst nach acht Jahren. Bei Senioren, die älter als 67 Jahre sind, will Faeser dem Bericht zufolge schriftliche Sprachnachweise als Voraussetzung streichen. Stattdessen sollen sie künftig nur noch mündliche Sprachkenntnisse nachweisen müssen.

Zu den weitreichenden Änderungen zählt demnach auch, dass die bisherige Staatsangehörigkeit nicht mehr aufgegeben werden muss. Der alte Rechtsgrundsatz entspreche ohnehin nicht mehr der Praxis, heißt es in dem Papier. Seit Jahren würden die meisten Einbürgerungen trotz weiterer Staatsangehörigkeit vollzogen.

Keine Einbürgerung bei bestimmten Straftaten

Vor allem die FDP hatte in der Ampelkoalition Kritik an ersten Reformplänen vom November geübt. Der überarbeitete Entwurf regele nun klarer, dass bestimmte Straftaten eine Einbürgerung ausschließen, schreibt die SZ unter Berufung auf die FDP. Ausdrücklich genannt werden etwa rassistische, menschenverachtende oder antisemitische Handlungen. Staatsanwaltschaften sollen Einwanderungsbehörden künftig solche Straftaten aktiv melden, um Einbürgerungen in solchen Fällen zu verhindern.

Darüber hinaus werde man am Grundsatz festhalten, dass keiner eingebürgert werde, der auf Transferleistungen angewiesen sei, betonte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese in der RP. Allerdings werde es Regelungen für Härtefälle geben. "Ich denke da an eine alleinerziehende Mutter", so der Politiker. Wie geplant wolle man die Möglichkeit der Einbürgerung für gut integrierte Menschen von acht auf fünf Jahre Aufenthalt verringern. "Gut integriert bedeutet: dass sie Deutsch sprechen, den Lebensunterhalt für sich und ihre Angehörigen bezahlen können, sich zum Grundgesetz bekennen und natürlich nicht straffällig geworden sind."

Entwurf soll heute an die Bundesländer gehen

Laut "Süddeutscher Zeitung" soll der Entwurf heute zur Anhörung an Bundesländer und Verbände gehen. "Eine Einigung ist zum Greifen nah", sagte der SPD-Fraktionsvize Wiese der RP. "Wichtige Detailfragen sind so gut wie geklärt." Im Sommer soll das Gesetz dann vom Kabinett verabschiedet werden. "Wir wollen, dass Menschen, die Teil unserer Gesellschaft geworden sind, unser Land auch demokratisch mitgestalten können“, sagte Faeser der "SZ".

Dies sei auch entscheidend, "um die Fachkräfte zu gewinnen, die wir dringend brauchen". Zugewanderte würden mit der Reform nicht mehr gezwungen, "einen Teil ihrer Identität aufzugeben". Dies sei ein "Paradigmenwechsel".