Regierung in der Haushaltskrise Habeck will Klima-Großprojekte weiter fördern Stand: 27.11.2023 12:41 Uhr

Wirtschaftsminister Habeck will nach dem Haushaltsurteil an der Förderung von Klimaprojekten in Milliardenhöhe festhalten. Der Streit um Schulden- und Energiepreisbremse geht weiter. Beim Nachtragshaushalt will die Ampel heute einig werden.

Auch nach dem Haushaltsurteil will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an der Förderung von Wirtschaftsprojekten in Milliardenhöhe festhalten. Der Grünen-Politiker sieht dazu auch einen Schulterschluss mit den Ländern.

Nach Beratungen der Wirtschafts- und Energieminister von Bund und Ländern sagte er, nun würden verschiedenen Maßnahmen diskutiert. Welche, wolle er nicht sagen, damit diese nicht zerredet würden. Die Projekte, die mit dem Klima- und Transformationsfonds verbunden seien, beträfen den "wirtschaftlichen Kern Deutschlands".

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach von "unverzichtbaren" und "existenziell wichtigen" Projekten, damit "der Wirtschaftsstandort Deutschland in eine wettbewerbsfähige Zukunft geht". Armin Willingmann, Energieminister von Sachsen-Anhalt, betonte, dass nicht bei einzelnen Vorhaben Abstriche gemacht werden könnten.

Unterschiedliche Auffassungen zur Schuldenbremse

Habeck und Willingmann sprachen sich dafür aus, für 2023 und 2024 eine wirtschaftliche Notlage zu erklären, um die Schuldenbremse auszusetzen. An dieser Stelle gebe es unterschiedliche Auffassungen unter den Parteien, sagte Willingmann.

Auch Aiwanger schloss eine Finanzierung über neue Schulden nicht aus. "Man wird dann diskutieren, ob man die Schuldenbremse anfasst, ob man Abstriche bei anderen Projekten macht, ob man sich neue Finanzierungsmöglichkeiten einfallen lässt. Whatever", sagte der Bayer.

Braun warnt vor dauerhaftem Schuldenkurs

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Helge Braun (CDU), hatte die Ampelkoalition zuvor gewarnt, dauerhaft auf eine schuldenfinanzierte Politik zu setzen. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts müsse sie deutlich machen, dass sie "den Menschen mehr versprochen" habe "als momentan geht", sagte Braun im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Wenn die Schuldenbremse zu oft ausgesetzt werde, gehe sie "langfristig auch kaputt". Eine Reform der Schuldenbremse lehnte er ab: Sie sei wichtig, "weil sie zukünftigen Generationen Handlungsspielräume erhält".

Klingbeil fordert Sicherheit bei Energiepreisen

Gestern Abend hatte SPD-Chef Lars Klingbeil in der ARD-Sendung "Anne Will" FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner wegen seiner Ankündigung eines vorzeitigen Endes der Preisbremsen für Strom und Gas kritisiert: "Einseitig das Aus zu verkünden, ohne dass wir das gemeinsam besprochen haben, das geht so nicht." Die SPD wolle, dass es Sicherheit gebe, falls die Preise nach oben schießen.

Das Finanzministerium sieht indes keine fehlende Absprache. Lindner hatte am Freitag gesagt, dass die staatlichen Preisbremsen für Strom und Gas schon mit dem Jahresende auslaufen und nicht erst Ende März, wie zuletzt geplant. "Wir sollten nicht über einzelne Verkündungen von einzelnen Ministern jetzt diese schwierige Debatte in den nächsten Wochen führen", mahnte Klingbeil. "Es braucht jetzt ein Gesamtpaket. Daran muss gearbeitet werden, und wenn das fertig ist, kann es verkündet werden."

Die Preisbremsen werden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert. Der SPD-Politiker sagte, es sei völlig klar, dass dieser nach dem Urteil zum Jahresende auslaufen müsse. Damit liefen automatisch auch die Preisbremsen aus. In der Koalition aus SPD, Grünen und FDP sei aber nicht besprochen worden, wie danach Unsicherheiten bei Energiekosten abgesichert werden.

Das Finanzministerium reagierte inzwischen auf diese Kritik. "Lindner hat lediglich eine Notwendigkeit nach dem Urteil des Verfassungsgerichts ausgesprochen. Über alles besteht bereits seit Tagen mit Kanzler und Wirtschaftsminister Einigkeit", hieß es aus Ministeriumskreisen. "Die interne Abstimmung bei SPD und Grünen kann möglicherweise verbessert werden."

Regierung möchte Haushalt 2024 bis Jahresende aufstellen

Die Koalition will nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit auch den Haushalt 2024 noch in diesem Jahr aufstellen. Sollte dies nicht mehr gelingen, solle der Etat Mitte Januar verabschiedet werden.

Das Bundeskabinett wolle den Nachtragshaushalt 2023 noch heute im sogenannten Umlaufverfahren verabschieden wolle. Bei der Begründung für die erneute Aussetzung der Schuldenbremse im Jahr 2023 werde man sich an der Begründung für das Jahr 2022 orientieren, sagte Hebestreit. Es blieb offen, ob noch weitere Gründe genannt werden.

Söder fordert Neuwahlen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte angesichts der Haushaltskrise Neuwahlen im Juni 2024: "Die Frage ist, ob die Ampel überhaupt noch die Kraft hat, die jetzigen Probleme zu bewältigen", sagte der CSU-Chef. "Ich glaube es nicht mehr. Ich glaube, dass die Fliehkräfte groß sind." Söder sprach sich für eine Neuauflage der Großen Koalition aus.

Angesichts der laufenden Debatte in der Union über eine mögliche Änderung der Schuldenbremse äußerte er sich ablehnend: "Da sind sich die Spitzen von CSU und CDU einig." Zuvor hatten etliche CDU-Ministerpräsidenten und -Politiker Änderungen an dem im Grundgesetz verankerten Instrument angemahnt.

Umschichtung für verfassungswidrig erklärt

Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Umschichtung von 60 Milliarden Euro im Haushalt von 2021 für verfassungswidrig erklärt. Der Bund darf zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder damit nicht für den Klimaschutz nutzen.

Das könnte sich stark auf den Klima- und Transformationsfonds auswirken. Aus dem Fonds sollen zum Beispiel Programme für mehr Klimaschutz, für die Ansiedlung von Zukunftstechnologien und die Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft finanziert werden.