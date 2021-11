Überblick Corona-Regeln in den Bundesländern Was erlaubt ist - und was nicht Stand: 22.11.2021 16:23 Uhr

Sachsen im Lockdown, Schleswig-Holstein verschärft die Regeln, Bayern macht immer mehr dicht: Die Bundesländer reagieren auf die steigenden Corona-Zahlen. Was gilt derzeit wo?

Baden-Württemberg

Im Bundesland Baden-Württemberg gelten ab heute für Ungeimpfte strenge Regeln. Das Verlassen der eigenen vier Wände ist den Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis, im Ostalbkreis und im Landkreis Biberach zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur noch beispielsweise für medizinische Notfälle und aus Arbeitsgründen erlaubt.

Mit den Allgemeinverfügungen für die drei Landkreise ist der Zutritt etwa zur Gastronomie, Hotels (mit Ausnahme von Geschäftsreisenden) und Einzelhandel ausschließlich immunisierten - also Geimpften und Genesenen - Besuchern und Kunden gestattet. Ausgenommen sind Geschäfte und Märkte, die der Grundversorgung dienen wie Lebensmittelmärkte, Apotheken, Tank- und Poststellen, Paketdienste und Banken sowie Betriebe von körpernahen Dienstleistungen.

Es sei davon auszugehen, dass es bis zur Wochenmitte und damit bis zur neuen Corona-Verordnung nicht bei diesen drei Kreisen bleibe, sagte der Amtschef im Sozialministerium, Uwe Lahl.

Schon seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Corona-"Alarmstufe", bei der Ungeimpfte von der Teilnahme am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen sind. Nur Geimpfte und Genesene haben jetzt noch Zugang zu Kinos, Museen, Schwimmbädern sowie den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen.

Auch wer in Restaurants oder Cafés nur einen negativen Test vorweisen kann, muss draußen bleiben. Seit Mittwoch müssen Schüler und Schülerinnen wieder Masken am Platz tragen. Zudem gelten Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Sie dürfen sich allein oder als Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen.

Bayern

Auch Bayern hat die Corona-Regeln verschärft. Ab Mittwoch dürfen sich maximal fünf Ungeimpfte aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Bei Theater- und Opernaufführungen, Sportveranstaltungen, in Freizeitheimen und bei Messen sind dann nur noch 25 Prozent der Besucher zugelassen. Hier gilt zudem die 2G-Plus-Regel. Clubs, Diskotheken, Bars, Schankwirtschaften und Bordelle bleiben drei Wochen lang geschlossen. In der übrigen Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Die Weihnachtsmärkte werden abgesagt.

In Bayern gilt in Kreisen mit einer Corona-Inzidenz von über 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen ein Lockdown.

Berlin

Der Berliner Senat will am Dienstag über 2G-plus-Regeln beraten. Auch geimpfte und genesene Menschen müssten dann zusätzlich noch einen aktuellen negativen Corona-Test vorzeigen. Neue Vorgaben würden im Falle von Beschlüssen frühestens ab dem Wochenende 26./27. November greifen, hieß es.

Seit vergangener Woche gelten in Berlin bereits schärfere Corona-Regeln: Zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen, Galerien oder Konzerthäusern haben seither nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt (2G), nicht aber ungeimpfte Getestete (3G). Das betrifft auch Sport- und Freizeiteinrichtungen, Spielhallen, Friseur- und Kosmetiksalons, Fitness- und Tanzstudios. Davon ausgenommen sind Menschen unter 18 und solche, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Brandenburg

In Brandenburg gilt flächendeckend 2G. Der Zugang zur Gastronomie ist nur noch möglich mit Impfung, Genesung, als Kind bis zum zwölften Geburtstag und - als Ausnahme - für Jugendliche bis zum 18. Geburtstag, sofern sie einen negativen Test vorweisen. Für Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, Spielbanken, Spielhallen, Freizeitbäder, Saunen, Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge ist die 2G-Regel Pflicht. Bei unter 18-Jährigen reicht auch hier ein negativer Test. Museen fallen nicht unter die Regelung.

2G gilt außerdem für Erwachsene bei Kontaktsport wie etwa Fußball oder Volleyball in Sporthallen. Alle übrigen Sportarten in geschlossenen Räumen einschließlich Schwimmbädern darf man jedoch ausüben, wenn man einen negativen Test vorlegt. Für Volksfeste gilt die 3G-Regelung, für Hotels und Pensionen gilt 2G. In Ferienwohnungen und Ferienhäusern, auf Campingplätzen und Charterbooten ist die Übernachtung aber auch mit negativem Test möglich.

Allerdings steuert auch Brandenburg auf schärfere Einschränkungen der Kontakte zu. Die Landesregierung diskutierte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf Grundlage eines Entwurfes über mögliche Kontaktbeschränkungen für Nicht-Geimpfte und eine Ausweitung der 2G-Regel mit Zutritt für Geimpfte und Genesene etwa auf den Einzelhandel ohne Supermärkte & Co. Die Entscheidung soll am Dienstag im Kabinett fallen.

Bremen

In Bremen gilt seit Ende Oktober die niedrigste Warnstufe 0. Dadurch entfällt auch die 3G-Regel in Innenräumen.

Die 2G-Regel ist eine Option bei höheren Warnstufen. Restaurants, Theater, Clubs oder auch Musikschulen und Sportstätten dürfen sie auch freiwillig anwenden. In vielen Bremer Clubs und Diskotheken gilt die 2G-Regel.

Hamburg

Seit Samstag gelten in Hamburg verschärfte 2G-Regeln. Danach haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu bestimmten Bereichen wie Gastronomie, Bars, Clubs, Discos, körpernahe Dienstleister, Sport in geschlossenen Räumen sowie Freizeitchöre und Orchester.

Wesentliche körpernahe Dienstleistungen wie Haareschneiden, Fußpflege und medizinische Behandlungen sind weiterhin unter 3G-Bedingungen möglich. Beim 3G-Modell dürfen auch Ungeimpfte eingelassen werden, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen. Keine Verschärfungen gibt es vorerst im Einzelhandel.

Die Hansestadt hatte 2G als Optionsmodell bereits im August für sogenannte Publikumseinrichtungen wie Restaurants, Bars, Kinos oder Theater eingeführt.

Hessen

In Hessen werden die Schutzmaßnahmen Mitte der kommenden Woche verschärft. In dem Land sollen dann Regelungen nach den von Bundestag und Bundesrat festgelegten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie Änderungen nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt werden. Zutritt zu Innenräumen in Restaurants, Sportstätten oder Kultureinrichtungen sollen mit dem Inkrafttreten neuer Schutzverordnungen nur noch Geimpfte und Genesene erhalten.

Auch eine weitere Verschärfung der Maskenpflicht ist vorgesehen. Sie soll künftig an Sitzplätzen in Schulen, Hochschulen, Hotels, in Kinos oder Theatern gelten. In Discos, Bars oder Prostitutionsstätten brauche es einen Impf- oder Genesenennachweis und einen negativen Test. Die Schutzverordnung soll zunächst bis zum 23. Dezember gelten.

Mecklenburg-Vorpommern

Für Städte und Landkreise, die auf der landeseigenen Corona-Warnampel die dritte von vier Warnstufen erreichen, gilt die 2G-Regel. Ausgenommen von 2G sind Kinder unter zwölf Jahren. Für Zwölf- bis 17-Jährige gilt das bis Jahresende. Sieben- bis 17-Jährige müssen aber einen tagesaktuellen Test vorlegen.

In Kneipen, Restaurants und bei Veranstaltungen gilt schon länger ein 2G-Optionsmodell: Wenn nur Geimpfte und Genese Zugang haben, dürfen viele Schutzmaßnahmen entfallen, in Kinos gilt hingegen in jedem Fall die 3G-Regel.

Niedersachsen

Ab Mittwoch soll eine neue verschärfte Corona-Verordnung kommen. Nach einem Entwurf soll für viele Veranstaltungen und Orte die 2G-Regel gelten (Anwesende müssen geimpft oder genesen sein), wenn in dem betreffenden Landkreis oder der Stadt eine Warnstufe gilt.

Seit Donnerstag gilt bereits eine überarbeitete Corona-Verordnung, nach der 2G etwa bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen im Innenraum sowie in der Innengastronomie ab geringeren Warnstufen verpflichtend wird.

Nordrhein-Westfalen

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will in Nordrhein-Westfalen im Freizeitbereich flächendeckend die 2G-Regel einführen. Damit werden etwa zu Weihnachtsmärkten und Fußballveranstaltungen nur noch geimpfte und genesene Menschen zugelassen.

In "Situationen mit besonders hohem Infektionsrisiko" soll Wüst zufolge die 2G-Plus-Regel gelten. Dazu zählen etwa Diskotheken, aber auch Karnevalsfeiern. Die Regel sieht für Geimpfte und Genesene zusätzlich eine Testpflicht vor. In Krankenhäusern, Museen oder in der Innengastronomie in NRW gilt grundsätzlich die 3G-Regel.

Die neue Corona-Schutzverordnung soll laut Gesundheitsministerium in dieser Woche erscheinen.

Rheinland-Pfalz

Ab Mittwoch sollen auch in Rheinland-Pfalz schärfere Corona-Regeln gelten. 2G soll mit Ausnahmen im ganzen Land kommen. Das Landeskabinett will am Dienstag die Anpassung der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung beschließen. Künftig ist nur noch die Hospitalisierungsrate für die Einschränkungen maßgeblich. Bei einer Rate über 3 gilt flächendeckend die 2G-Regel. Steigt der Wert über 6, dann gilt 2G-Plus, dann müssen auch Geimpfte und Genesene einen aktuellen Testnachweis vorlegen.

Saarland

Im Saarland traten am Samstag verschärfte Regeln in Kraft. Im Innenbereich wie etwa Restaurants gilt grundsätzlich die 2G-Regel. In Clubs und Diskotheken wird sie durch eine zusätzliche Testpflicht ergänzt. An den Schulen kehrt man zur Maskenpflicht zurück.

Sachsen

Sachsen schränkt weite Teile des öffentlichen Lebens ein. Außer Bibliotheken schließen alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Bars, Clubs und Diskotheken. Das Gleiche gilt für Weihnachtsmärkte. Die Beherbergung von Touristen ist untersagt. Die Gastronomie soll mit der 2G-Regel (geimpft/genesen) bis 20 Uhr öffnen dürfen. Die Einschränkungen gelten zunächst bis zum 12. Dezember.

Auch Großveranstaltungen, Feste und Messen werden untersagt, ebenso touristische Bahn- und Busfahrten. Tanz-, Musik- und Kunstschulen dürfen genau wie Volkshochschulen nicht unterrichten. Eine Ausnahme sind Angebote für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.

Für Hotspot-Regionen mit einer Inzidenz über 1000 gilt ab 22 Uhr eine Ausgangssperre für Ungeimpfte. Schulen und Kindertageseinrichtungen bleiben geöffnet. Kitas sowie Grund- und Förderschulen müssen jedoch bis einschließlich der Weihnachtsferien in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen.

Zudem wird bis Weihnachten die Schulbesuchspflicht ausgesetzt. Im Einzelhandel gibt es für Geschäfte der Grundversorgung keine Einschränkungen, also für Supermärkte, Drogerien oder Apotheken. Bei allen anderen gilt die 2G-Regel. Nur Geimpfte und Getestete haben Zutritt. Das trifft auch für den Friseurbesuch zu. Alle anderen Läden mit körpernahen Dienstleistungen bleiben geschlossen. Profisport ist ohne Zuschauer möglich, auf den Fußball kommen also wieder Geisterspiele zu.

Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt haben sich die Regeln zur Eindämmung der Pandemie in vielen Lebensbereichen geändert. Aus dem bisherigen 3G für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete in Innenräumen soll nun 2G werden. Eintritt erhalten dann nur Geimpfte und Genesene. Die Änderungen sollen vor dem 25. November in Kraft gesetzt werden. Ziel ist laut einer Ministeriumssprecherin, dass das Kabinett die neue 15. Landesverordnung am Dienstag beschließt.

Schleswig-Holstein

Auch Schleswig-Holstein hat die Schutzmaßnahmen verschärft. Seit Montag haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt in Innenbereiche von Freizeiteinrichtungen und Gaststätten. Bei Freizeitveranstaltungen soll künftig 2G gelten.

Thüringen

Die Corona-Maßnahmen für Thüringen sollen weiter verschärft werden. Ministerpräsident Bodo Ramelow verwies zur Begründung auf die hohe Inzidenz sowie die hohe Hospitalisierungsrate in seinem Bundesland. Er kündigte für Mittwoch eine Sondersitzung des Landtags an, in der die überarbeitete Verordnung der Landesregierung beraten werden soll. Thüringen werde sich dabei an Sachsen orientieren.

Thüringens Vize-Ministerpräsident Georg Maier sprach sich dafür aus, auch über eine 2G-Regelung im Einzelhandel nachzudenken. Bisher war 2G in Thüringen nicht für den Einzelhandel geplant.