AfD-Chef Chrupalla "Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin" Stand: 07.07.2024 16:36 Uhr

AfD-Chef Chrupalla würde Co-Chefin Weidel als Kanzlerkandidatin unterstützen. Das sagte er im ARD-Sommerinterview. Es gebe in dieser Frage keinen Machtkampf und keinen Streit zwischen den beiden Parteichefs.

Beim AfD-Bundesparteitag vor einer Woche sind die Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel in ihren Ämtern bestätigt worden. Doch die Entscheidung über eine mögliche Kanzlerkandidatur blieb offen. Nun hat Chrupalla angekündigt, eine Kanzlerkandidatur der Co-Chefin Alice Weidel mittragen zu wollen. "Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde", sagte Chrupalla im ARD-Sommerinterview.

Um diese Frage gebe es keinen Machtkampf und keinen Streit zwischen den beiden Parteichefs, sagte er. Er greife damit aber keinen Entscheidungen vor. Die endgültige Entscheidung müsse durch die Gremien der AfD getroffen werden, sagte Chrupalla. Für ihn sei klar, dass die AfD mit einem Kanzlerkandidaten in die kommende Bundestagswahl ziehe: "Wenn wir zweitstärkste Kraft in den Umfragen sind, müssen wir diesen Frontalangriff auf diese Regierung natürlich bei den Bundestagswahlen führen", so Chrupalla. "Und wir wollen natürlich nach der Kommunalpolitik, nach der Landespolitik auch irgendwann im Bund regieren, ganz klar."

Weidel selbst hielt sich im ZDF-Sommerinterview bedeckt. "Ich kann mir viele Kandidaten vorstellen, und das ist noch gar nicht durch", sagte sie in der Sendung "Berlin direkt". Diese Frage werde in den kommenden Monaten durch einen Parteitag oder durch eine Mitgliederbefragung entschieden.

Chrupalla: Keine Wiedereinführung der Wehrpflicht

Auf die Wehrpflicht angesprochen, sagte Chrupalla im Interview, dass er deren Wiedereinführung ablehne - anders als vom Grundsatzprogramm der AfD gefordert. "Ich persönlich bin jetzt aktuell gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht", sagte er. Die Diskussion um die Wehrpflicht führe seiner Meinung nach zu einer "riesigen Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung". Wenn man jetzt über die Wehrpflicht diskutiere, wolle man hier "im Prinzip einen Krieg vorbereiten".

Chrupalla würde es begrüßen, stattdessen ein "Deutschland-Jahr" einzuführen, bei dem man zwischen Wehrdienst und Zivildienst wählen könne. Auch könne er sich einen Zivildienst vorstellen, der die Pflege entlasten würde.

Weidel wiederum sprach sich im ZDF-Sommerinterview für die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Allerdings dürften deutsche Soldaten nicht in die Ukraine geschickt werden, sie dürften nicht "für so einen Krieg in der Ukraine verfeuert werden". Die Wehrpflicht dürfe dafür "nicht missbraucht werden".

Chrupalla: Kompromiss im Ukraine-Krieg finden

Der Ukraine-Krieg war auch Thema im ARD-Sommerinterview. Chrupalla sagte, er könne sich hier einen Kompromiss vorstellen. Dafür müsste die Ukraine auf eine NATO- und auf eine EU-Mitgliedschaft verzichten. Russland sollte sich dafür vollständig aus der Ukraine zurückziehen. "Das wäre dann, denke ich, im gegenseitigen Interesse, dass auch Russland sagt: 'Natürlich, wir ziehen uns aus diesen Gebieten zurück'", so Chrupalla.

Von der Bundesregierung forderte Chrupalla, dass diese sich so schnell wie möglich für eine Friedenslösung einsetzt. Berlin könne seiner Meinung nach auch als Austragungsort einer Friedenskonferenz dienen, "in der alle Kriegsparteien - die Ukraine, Russland und auch die USA - an einen Tisch gehören", so Chrupalla. Man könne keinen Frieden diskutieren, wenn Russland zum Beispiel nicht dabei sei.

Chrupalla äußerte sich überzeugt, dass die NATO-Osterweiterung ein Stück weit zum Ukraine-Krieg beigetragen habe. Man müsse auf die Sicherheitsinteressen der Ukraine und Russlands eingehen.