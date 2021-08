Bundeswehr in Afghanistan Sorge vor Radikalisierung von Veteranen

avatar nie wieder spd 25.08.2021 • 11:07 Uhr

Was bedeutet „den Kopf hinhalten“ bei AKK?

Die Frau ist alt genug, um bald eine sehr gute Rente beziehen zu können. Egal unter welchen Umständen sie ihr Amt abgeben will oder muss, ist sie bestens mit Übergangsgeldern versorgt. Selbst wenn sie wegen dem Desaster in Afghanistan vor einen Untersuchungsausschuss muss, wird sie das nicht schrecken. Wir alle kennen unser stumpfstes Schwert, den Untersuchungsausschuss. Und einem ordentlichen Gericht wird sie sich wohl nicht stellen müssen. Was genau also riskiert AKK? Nichts. Im Gegensatz zu ihren Opfern in Afghanistan. Die riskieren durch das eklatante Versagen deutscher Politik in Gestalt gleich mehrerer Minister Leib und Leben sogar ihrer gesamten Verwandtschaft. Die halten tatsächlich ihre Köpfe hin und bekommen sie abgeschlagen. AKK‘s Äußerungen sind nur zynisch und schäbig. Wie schon der Afghanistaneinsatz der Bundeswehr.