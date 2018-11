Aus Deutschland sollen weiterhin keine Flüchtlinge nach Syrien abgeschoben werden. Die Innenminister verlängerten den Abschiebestopp bis Mitte 2019. Sollte sich an der Lage in Syrien nichts ändern, gilt er noch länger.

Wegen der unsicheren Lage im Bürgerkriegsland Syrien werden dorthin auch in den kommenden Monaten keine Menschen abgeschoben. Die Innenminister der Länder einigten sich bei ihrem Herbsttreffen auf eine Verlängerung des Abschiebestopps bis zum 30. Juni 2019.

Der aktuelle Abschiebestopp für Syrer läuft Ende Dezember aus. Die Länder hätten sich aufgrund des vom Auswärtigen Amtes erstellten Lageberichts darauf geeinigt, ihn zu verlängern, so Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Der CDU-Politiker ist in diesem Jahr turnusgemäß Chef des Ländertreffens.

Die Innenminister der Länder haben den Abschiebestopp nach Syrien verlängert.

"Das gilt auch für Kriminelle"

Das Auswärtige Amt hatte kürzlich in einem Lagebericht ein düsteres Bild von der Situation in Syrien gezeichnet, vor allem über die Risiken für Rückkehrer. Es gebe weiterhin Kampfhandlungen, zudem drohten Rückkehrern Inhaftierung und willkürliche Folter, heißt es in dem Bericht. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte daraufhin gesagt: "Im Moment kann in keine Region Syriens abgeschoben werden, das gilt auch für Kriminelle."

Vollständig einig waren seine Länderkollegen bei ihrem Treffen in Magdeburg nicht. Die von der Union geführten Länder wollten den neuen Abschiebestopp bis 30. Juni 2019 befristen, die SPD-geführten Länder bis Ende 2019. Geeinigt hat man sich nach Angaben Stahlknechts schließlich auf einen Kompromiss: Der Abschiebestopp gilt zunächst bis zu Jahresmitte. Dann werde das Auswärtige Amt einen neuen Bericht zur Lage in Syrien vorlegen. Sollte sich zum aktuellen Bericht keine Veränderung ergeben, gelte der Abschiebestopp automatisch bis Ende 2019.