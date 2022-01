Corona-Pandemie Fraktionen uneins über Impfpflicht-Verfahren Stand: 11.01.2022 17:14 Uhr

Das Verfahren für eine Impfpflicht-Entscheidung sorgt zunehmend für Streit: Die Union kritisiert die Pläne, über konkurrierende Anträge abzustimmen, und dringt auf einen Regierungsentwurf. Die FDP wirft ihr vor, die Mitarbeit zu verweigern.

In der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht streiten die Fraktionen im Bundestag weiter über das Verfahren. FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel warf der Unionsfraktion vor, das Gesetzgebungsverfahren zu verzögern, indem sie die Mitarbeit an fraktionsübergreifenden Gesetzesvorschlägen verweigere. Damit werde sie ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht gerecht, sagte er. Die Union sei offenbar noch in einer "Suchphase für die Oppositionsrolle".

Zuvor hatte die Union erklärt, doch keinen Antrag zur Einführung der Impfpflicht in den Bundestag einbringen zu wollen: Der Parlamentsgeschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei, wies anderslautende Äußerungen des CSU-Gesundheitspolitikers Stephan Pilsinger zurück. Pilsinger hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, man arbeite an einem eigenen Unionsantrag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren, ruderte später aber zurück.

Union fordert "breiten Konsens"

Die Union kehrt damit wieder zu ihrer Linie zurück: Seit Tagen kritisieren Spitzenpolitiker von CDU und CSU die Haltung der Regierung, die im Bundestag unabhängig von Fraktionen über Thema abstimmen lassen will. Hintergrund sind wohl auch offen sichtbare unterschiedliche Positionen in den Ampel-Reihen. Vor allem aus der FDP wurden Vorbehalte laut.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus forderte die Bundesregierung nun abermals auf, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Bei der Ausgestaltung der Impfpflicht sei "jetzt erstmal die Regierung in der Vorlage", sagte er. Erneut lehnte er das geplante Verfahren ab, wonach mehrere konkurrierende Gesetzesvorlagen von Abgeordneten fraktionsübergreifend ausgearbeitet und zur Abstimmung gestellt werden. Wenn man eine solche Impfpflicht mache, brauche dies "einen breiten demokratischen Konsens und nicht eine Situation, wo man dann vier Gruppenanträge hat und ein Gruppenantrag sich dann irgendwo knapp durchsetzt", sagte er. Er bot der Regierung auch Gespräche an: "Wir sind dazu bereit."

Der Fraktionschef der FDP, Christian Dürr, verteidigte hingegen das geplante Verfahren. Die Impfpflicht sei "eine medizinethische Frage, keine parteipolitische", sagte er. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge lud die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ausdrücklich ein, an den Gruppenanträgen mitzuwirken. "Wir möchten eine möglichst breite parlamentarische Mehrheit haben", sagte sie.

Mehrere Anträge geplant

Bislang hat nur eine Gruppe um den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki einen Antrag vorgelegt - er spricht sich gegen eine Impfpflicht aus. In interner Beratung ist zudem ein weiterer Antrag, der eine weitgehende Impfpflicht für alle Erwachsenen vorsieht.

Eine Initiative um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann arbeitet außerdem an einem Antrag zu einer gestaffelten Impfpflicht. "In einem ersten Schritt könnte eine verpflichtende Impfaufklärung für alle stehen, möglichst durch Ärzte in den Impf- oder Testzentren", sagte Ullmann der "Welt". "Wenn wir danach sehen, dass die Impfquote nicht signifikant steigt, könnte ein nächster Schritt eine Impfpflicht beispielsweise für Menschen ab 50 Jahren sein."

Die AfD-Fraktion kündigte an, einen eigenen Antrag zur Ablehnung einer Impfpflicht einzubringen.

SPD-Fraktionsvize: Entscheidung im März möglich

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab spätestens Anfang März ausgesprochen. Inzwischen wird aber stark bezweifelt, dass sich der Zeitplan halten lässt. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese hält es aber zumindest für möglich, dass eine allgemeine Impfpflicht bis März beschlossen wird. "Ich habe immer gesagt, dass wir im ersten Quartal zum Abschluss kommen wollen. Das halte ich auch für sehr realistisch", sagte er. "Das erste Quartal bedeutet: Es kann Anfang März sein, es kann Mitte März sein, es kann Ende März sein."

Anfang März kann nach jetzigem Stand nur noch erreicht werden, wenn der Bundestag im Januar oder Februar zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Wiese schloss das nicht aus. "Wir können jederzeit eine Sondersitzung machen, das ist kein Problem. Der Bundestag ist da erwiesenermaßen jederzeit handlungsfähig."

Wiese stellte zu der für kommende Woche geplanten "Orientierungsdebatte" im Bundestag außerdem einen weiteren Antrag zu dem Thema in Aussicht. "Der Antrag von Wolfgang Kubicki wird dann sicherlich nicht der einzige sein", sagte er. Wer genau diesen Antrag vorlegen wird und ob er dann von Abgeordneten aller drei Koalitionsfraktionen getragen wird, sagte er nicht. "Innerhalb der Ampel sind wir in einem fortwährend guten Austausch zu dem Thema", erklärte er lediglich.