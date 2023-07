Bis zu 38 Grad in Deutschland Hitze im Süden, Gewitter im Norden Stand: 15.07.2023 08:36 Uhr

Es wird heiß am Wochenende - vor allem in Süd- und Ostdeutschland. Dort dürften es mehr als 35 Grad werden. Kassenärztechef Gassen sieht bei so großer Hitze vor allem in Altenheimen Handlungsbedarf.

Den Menschen im Süden und Osten Deutschlands steht ein heißes Wochenende mit Temperaturen von bis zu 38 Grad bevor. In der Nordwesthälfte ist hingegen mit Schauern, Gewittern und lokaler Unwettergefahr zu rechnen.

"Grundsätzlich kann man sagen, dass von Brandenburg über Sachsen, Thüringen und Bayern vielfach die 35-Grad-Marke übersprungen wird", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD). An einzelnen Orten könne es bis zu 38 Grad heiß werden, am wahrscheinlichsten im nördlichen Bayern um Mittelfranken. Für den Südosten beschrieb der Meteorologe es so: "Von der Absoluttemperatur wird es sehr hoch, aber die Luft ist noch relativ trocken." Entsprechend gilt eine Hitzewarnung für etwa die Hälfte des Landes.

Starkregen und Sturmböen im Norden

Anders sieht es in der Nordwesthälfte aus. Dort rechnen die Meteorologen teils mit Starkregen, auch Sturmböen und Hagel seien möglich. Es soll dort 24 bis 29 Grad werden. Am Abend und in der Nacht zum Sonntag geht der DWD davon aus, dass bis in den Süden und Osten Gewitter vorankommen. Dabei herrsche vor allem eingangs der Nacht Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Gewitterböen. Am Sonntag soll es dann kühler werden. Die Höchstwerte sollen im Nordwesten bei 20 bis 24 Grad, sonst bei 25 bis 30 Grad liegen. Ähnlich sieht es am Montag aus.

Angesichts der Gesundheitsgefahren durch Hitze gerade für ältere Menschen hat Kassenärztechef Andreas Gassen für eine Kühlung von Altenheimen in besonders heißen Phasen geworben. "Hilfreich wäre sicherlich die Klimatisierung von Altenheimen, denn dort leben nur besonders gefährdete Menschen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten Schutzräume für die Öffentlichkeit halte er hingegen für schwer umsetzbar. "Runtergekühlte Turnhallen wären ja nur sinnvoll, wenn man die von Hitze bedrohten Menschen einsammelt und dorthin bringt und versorgt."

EKD: Kirchen für Schutzsuchende öffnen

Ein anderer Vorschlag kommt von der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus. Sie rief Gemeinden dazu auf, ihre Kirchen als kühle Schutzräume vor Hitze zu öffnen. "Kirchen sind durch ihre bauliche Beschaffenheit und ohne den Einsatz von Kühltechnik häufig die kühlsten Orte in Stadt und Land", sagte Kurschus laut Mitteilung der EKD am Freitag. "In den bevorstehenden Sommertagen können diese Gebäude Menschen Schutz vor Hitze bieten."