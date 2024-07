Sommer in Deutschland Wetterdienst warnt vor Hitze und Unwettern Stand: 20.07.2024 17:05 Uhr

Der Sommer ist da - mit Temperaturen bis zu 34 Grad. Viele Menschen suchen Abkühlung an Seen, in Freibädern und am Strand. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor der Hitze und folgenden Unwettern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen Deutschlands vor großer Hitze. Eine entsprechende amtliche Warnung galt am Mittag vom Norden über die Mitte bis nach Bayern. Im Süden waren allerdings nicht alle Landesteile betroffen. Laut DWD wird bis zum Abend eine starke Wärmebelastung erwartet.

Den Meteorologen zufolge können die Temperaturen für die Gesundheit gefährlich werden. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", heißt es in der Mitteilung. Der Wetterdienst rechnete mancherorts mit Höchsttemperaturen von bis 34 Grad. In einigen Regionen stieg die Gefahr von Waldbränden.

Viele Menschen suchten nach Abkühlung an Gewässern und in Freibädern. Auf den heißen Tag sollte die erste tropische Nacht des Jahres folgen. 21 Grad könnten stellenweise erreicht werden.

Lokale Unwetter am Sonntag

Am Sonntag muss in Teilen Deutschlands mit starken Gewittern gerechnet werden. "Bei den britischen Inseln steht Tief 'Heike' schon in den Startlöchern", sagte Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Starke Gewitter ziehen bis Sonntagmorgen übers Saarland, nach Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch im Norden und Westen Deutschlands sind ab dem späten Vormittag laut DWD örtlich Unwetter der Stufe 3 bis 4 möglich.

"Der Schwerpunkt liegt aber eindeutig über der Mitte des Landes." Von Osten hielten trockene östliche Winde dagegen, sodass dort bei 30 bis 34 Grad freundliches, freibadtaugliches Wetter ohne Schauer oder Gewitter, aber mit einer starken Wärmebelastung zu erwarten sei. "In den übrigen Landesteilen wird es mit 26 bis 30 Grad nicht mehr ganz so heiß, erklärte Tuschy.

Zum Wochenanfang soll die Wärmebelastung dann deutlich nachlassen. Für den Rest der Woche sagt die Meteorologin weiter wechselhaftes und mäßig-warm bis warmes Wetter vorher.

Hitzewelle in Südeuropa

Noch viel stärker unter der Hitzewelle leidet Südeuropa. In spanischen Großstädten wie Sevilla und Córdoba wurden Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen. Und auch Italien wird seit Tagen von Hitze heimgesucht. In den großen Städten wie Rom und Florenz herrschten Temperaturen von 38 Grad im Schatten. Auf der großen Mittelmeerinsel Sizilien wurde mancherorts sogar die 40-Grad-Marke geknackt.

Die Tourismusbranche betrachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Denn wenn Hitzewellen wegen des Klimawandels weiter zunehmen sollten, könnte das manche Urlauber langfristig in die Flucht schlagen. Statt Mallorca oder Málaga würden die Menschen dann eher Schweden oder Schottland buchen, so die Befürchtungen.