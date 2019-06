Geplante Reform Hoher Zeitdruck bei der Grundsteuer

Wegen veralteter Berechnungsgrundlagen hatte das Verfassungsgericht die Grundsteuer für grundgesetzwidrig erklärt. Bis Ende des Jahres muss die Reform gelingen, sonst drohen den Kommunen Einnahmeausfälle.

Von David Zajonz, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist allerhöchste Zeit für die Reform der Grundsteuer. Das Bundesverfassungsgericht hatte sie für grundgesetzwidrig erklärt - wegen veralteter Berechnungsgrundlagen. Die Werte dafür stammen im Westen aus dem Jahr 1964, im Osten sogar aus den 1930er-Jahren.

Sollte die Reform bis Ende des Jahres nicht gelingen, könnte die Grundsteuer ab dem nächsten Jahr nicht mehr erhoben werden. Das wäre vor allem für die Kommunen fatal. Für sie ist die Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle. Ihnen würden dann rund 14 Milliarden Euro pro Jahr fehlen. Umso wichtiger, dass sich die Große Koalition jetzt geeinigt hat.

Einigung auf den letzten Metern

Noch vor der Sommerpause will sie das Gesetz zum ersten Mal im Bundestag behandeln. Damit soll sichergestellt sein, dass das Gesetzespaket noch in diesem Jahr in Kraft tritt, teilen die Koalitionspartner mit. Zu Details äußern sie sich nicht, es läuft aber wohl auf eine Öffnungsklausel hinaus.

Damit soll der Streit zwischen SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz und dem CSU-geführten Bundesland Bayern beigelegt werden. Scholz will die Steuerhöhe vor allem auf Grundlage des Bodenwertes und des jeweiligen Mietniveaus berechnen. Die CSU schlägt stattdessen ein Modell vor, bei dem die Grundsteuer pauschal nach der Fläche berechnet wird. Ob das Grundstück auf dem Land oder in der Stadt liegt, würde dann keine Rolle spielen.

Es dürfte noch komplizierter werden

Die Öffnungsklausel soll es Bayern und andere Bundesländer möglich machen, eigene Umsetzungen durchzuführen, wenn ihnen das Scholz-Modell nicht gefällt. Das dürfte aber noch kompliziert werden: Um die Öffnungsklausel-Regelung einzuführen, könnte eine Grundgesetzänderung notwendig sein. Dazu bräuchten Union und SPD auch die Unterstützung von anderen Parteien.